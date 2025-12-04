Recuerdan cuando Maduro defendió al exgeneral chavista que ahora lo acusó de narcotraficante en EE. UU.: “Me la juego”

En medio del escándalo que suscitó la publicación de una carta de tres páginas que le envió el exgeneral de inteligencia chavista, Hugo ‘el Pollo’ Carvajal Barrios, bajo custodia de la justicia norteamericana, a Donald Trump, acusando a Nicolás Maduro como aliado del narcotráfico en Venezuela, se volvió viral en redes un polémico video.

En las imágenes se puede ver a Nicolás Maduro, en un acto público que se llevó a cabo en julio de 2014, defender a Carvajal después de haber sido detenido a petición de las autoridades norteamericanas por su presunta participación en negocios de narcotráfico con la guerrilla colombiana.

“Sepan todos que, como jefe de Estado, me la juego por el mayor general Carvajal Barrios y lo defenderé con todas las posibilidades y todas las fuerzas del Estado venezolano”.

Lo prometido es deuda.

Nicolás Maduro se la jugó junto a toda su plana mayor por el Pollo Carvajal, Diosdado Cabello dice que es su amigo del alma y al final, viene el sapos de Jorge Rodríguez a aguarle la fiesta diciendo que es un criminal. ¿Quien entiende a quien? RT pic.twitter.com/tWK2UpsiDs — Cesar Moya (@zuricht94) July 20, 2023

En ese momento, Maduro anunció su defensa absoluta de quien había propuesto como su cónsul general en Aruba y reaccionó a la detención de su exjefe de inteligencia, quien fue acusado por Estados Unidos de narcotráfico y de ayudar a la guerrilla de las Farc.

Maduro calificó la detención como un “secuestro” y aseguró en ese momento que se trata de un “diplomático venezolano” que se encontraba en funciones.

“Se encuentra secuestrado en este momento, ilegalmente, violando el Convenio de Viena dado que es un diplomático en funciones del Estado venezolano”, manifestó Maduro en ese momento.

“En el marco de la ley internacional, no escatimaré un esfuerzo, para que se corrija esta ilegalidad”, agregó el dictador en 2014.

El Pollo Carvajal fue capturado en Madrid, luego de haber estado huyendo de la justicia desde 2019. | Foto: Europapress

En ese instante, y frente a militares venezolanos, Maduro aprovechó para lanzar una amenaza a Estados Unidos.

“No vamos a permitir que sea amancillado el honor de Venezuela ni de ningún venezolano por campañas montadas desde el imperio. Pero si intentan vulnerar la dignidad de Venezuela, Venezuela responderá con fuerza suficiente”, agregó Maduro.

El periódico Dallas Express obtuvo una carta explosiva dirigida al presidente Donald Trump de Carvajal Barrios, quien fue una de las figuras más poderosas en los gobiernos de Hugo Chávez y el régimen de Nicolás Maduro.

Carta conocida en exclusiva por 'The Dallas Express'. | Foto: THE DALLAS EXPRESS x/@OrlvndoA

Carvajal sostuvo que el gobierno de Maduro habría empleado la cocaína como instrumento de presión y que habría mantenido colaboración con las Farc, el ELN, los servicios de inteligencia cubanos y Hezbolá.