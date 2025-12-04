Esta es la extravagante cifra que le pidió Nicolás Maduro a Donald Trump para huir de Venezuela

En medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela y los rumores de una posible invasión autorizada por el gobierno Trump, uno de los diarios más prestigiosos del mundo reveló detalles de una posible negociación entre Trump y Maduro.

Según detalló The Telegraph, el dictador venezolano pidió conservar 200 millones de dólares de su riqueza privada, amnistía para sus funcionarios y refugio en un país amigo.

El motivo del ofrecimiento sería parte de un acuerdo secreto con Donald Trump para dimitir y huir del país suramericano, según fuentes consultadas con el medio de comunicación.

Donald Trump y Nicolás Maduro. | Foto: AFP Y GETTY

Entre una de las exigencias del dictador, se encontró la de una amnistía general para cien funcionarios del régimen venezolano, aliados de Maduro, una idea que no le habría gustado mucho a EE. UU., en medio de las negociaciones.

Durante la llamada de 15 minutos, los dos líderes también discrepan sobre cómo establecer un gobierno de transición y sobre el lugar al que huiría Maduro desde Venezuela, dice The Telegraph.

Entre las negociaciones, Trump le habría propuesto a Maduro que huyera a China o Rusia, según fuentes consultadas por el medio, sin embargo, Maduro dijo que tenía la intención de quedarse en el hemisferio occidental, en un país amigo como Cuba.

En medio de las tensiones, una nación que se ha mostrado como una alta posibilidad del exilio del dictador venezolano es Catar.

Nicolás Maduro sobre los ataques por parte de EE. UU. | Foto: AFP

Maduro pidió irse con 200 millones de dólares, según confirmaron dos fuentes, posiblemente de fondos ya congelados por las autoridades estadounidenses; sin embargo, ese no fue el punto álgido en las conversaciones.

Según The Telegraph, la problemática surgió cuando exigió amnistía a docenas de sus asociados y que sus aliados clave fueran quienes dirigieran la transición de un nuevo gobierno.

“Estaba atrapado entre la espada y la pared”, manifestó una de las fuentes a The Telegraph, asegurando que esa exigencia era inaceptable para los funcionarios estadounidenses, cuya misión era desmantelar el Cartel de los Soles, que controla parte de las drogas del país.

Entre tanto, Maduro confirmó que sostuvo una llamada con Donald Trump, hace diez días, y señaló que esta se produjo en un tono “cordial”, en medio de la más reciente crisis entre Caracas y Washington.

Nicolás Maduro se encuentra bajo tensión tras despliegue militar en el Caribe. | Foto: X/@Southcom Y FB NICOLÁS MADURO

“Conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto, inclusive, puedo decir que fue cordial entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Venezuela”, dijo Maduro en su primer comentario público sobre la llamada.

“Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz”, declaró el gobernante venezolano.