Confirman el principal objetivo del radar instalado por Estados Unidos en país vecino de Venezuela

El régimen de Maduro calificó el despliegue militar en ese país como una “provocación”.

Redacción Mundo
4 de diciembre de 2025, 3:30 a. m.
Nicolás Maduro se encuentra bajo tensión tras despliegue militar de EE.UU.
Nicolás Maduro se encuentra bajo tensión tras despliegue militar de EE.UU. | Foto: Getty Images

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, dijo que el radar instalado en este archipiélago por marines estadounidenses tiene como objetivo ayudar a combatir el movimiento de petróleo venezolano sancionado y el tráfico de drogas.

Trinidad y Tobago recibió al buque de guerra estadounidense USS Gravely a finales de octubre en medio del despliegue de una flotilla de buques de guerra estadounidenses en el Caribe que Washington sustenta en una lucha antinarcóticos. Nuevos ejercicios conjuntos se realizaron del 16 al 21 de noviembre.

Caracas tachó las maniobras en su vecino como una provocación.

Los radares fueron instalados en Trinidad y Tobago
Los radares fueron instalados en Trinidad y Tobago. | Foto: Getty Images

Persad-Bissessar, una fiel devota del presidente estadounidense Donald Trump, confirmó el pasado 27 de noviembre durante un programa de televisión que Estados Unidos instalaría un radar en un nuevo aeropuerto.

“El nuevo sistema de radar ayuda en la detección de actividades de evasión de sanciones relacionadas con el petróleo crudo venezolano y de traficantes que han estado realizando entregas de narcóticos, armas de fuego, municiones y migrantes en nuestro país desde Venezuela”, dijo Persad-Bissessar en un comunicado.

Contexto: Venezuela advierte de “una respuesta legítima de defensa” ante un posible ataque desde Guyana y Trinidad y Tobago

Trump impuso en 2019 durante su primer gobierno un embargo al petróleo venezolano. En su segundo período, el líder republicano ha mantenido sanciones.

“El equipo más reciente mejora nuestras capacidades de vigilancia y añade una capa superior de protección que anteriormente no estaba disponible”, agregó.

El radar ha suscitado interrogantes por miembros del opositor Movimiento Nacional del Pueblo (PNM), al que la primera ministra acusó de “ignorar el tráfico ilegal de drogas y de personas impulsado por Venezuela”.

Kamla Persad-Bissessar, Primera Ministra de Trinidad y Tobago
Kamla Persad-Bissessar, primera ministra de Trinidad y Tobago. | Foto: LatinContent via Getty Images

“Las preguntas planteadas por el PNM sobre el radar recién instalado son un esfuerzo desesperado por obligar al gobierno a divulgar información sensible de seguridad nacional para ayudar a los presuntos financiadores de la mafia local de drogas y los colaboradores criminales venezolanos del PNM a eludir la vigilancia”, afirmó.

La líder de la oposición de Trinidad y Tobago, Pennelope Beckles, instó más temprano a la primera ministra a llevar cualquier evidencia a la policía.

Caracas acusa a Persad-Bissessar de sumarse a los planes de Estados Unidos para derrocar al régimen de Nicolás Maduro. La primera ministra señala que Washington nunca ha solicitado utilizar su país para atacar Venezuela, que canceló los acuerdos gasíferos entre ambos países.

El bombardeo realizado por Estados Unidos fue contra una embarcación que había salido de Venezuela
Trump continúa atacando embarcaciones en el Caribe. | Foto: Foto: Agencia AFP

Fuerzas estadounidenses han bombardeado 20 embarcaciones desde septiembre en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de 83 muertos. Expertos cuestionan la legalidad de los ataques.

Con información de AFP*

