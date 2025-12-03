Suscribirse

Mundo

EE. UU. emite alerta de viaje a Venezuela y envía contundente advertencia: “Salgan del país de inmediato”

El anuncio llega en plena escalada de tensiones tras rumores de una posible intervención militar en Venezuela.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
4 de diciembre de 2025, 1:18 a. m.
El Gobierno venezolano aseguró que no aceptará órdenes ni amenazas extranjeras.
Nicolás Maduro y Donald Trump | Foto: Getty Images / Canva

El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó una alerta de viaje para que los ciudadanos norteamericanos eviten viajar o permanecer en el país suramericano.

“No viaje ni permanezca en Venezuela debido al alto riesgo de detención injusta, tortura, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y deficiente infraestructura sanitaria”, dice el aviso.

“Se recomienda, encarecidamente, a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales en Venezuela que salgan del país de inmediato”.

La oficina gubernamental recordó que en marzo de 2019, el Departamento de Estado de EE. UU. retiró a todo el personal diplomático de la Embajada de EE. UU. en Caracas y suspendió sus operaciones.

“Todos los servicios consulares, tanto rutinarios como de emergencia, permanecen suspendidos hasta nuevo aviso”, dice el comunicado, asegurando que el Gobierno de EE. UU. no tiene la capacidad de brindar servicios de emergencia ni asistencia consular a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela.

Contexto: Exgeneral venezolano preso en EE. UU. sorprende con propuesta a gobierno Trump: reveló el nombre de quien puede sustituir a Maduro

“Cualquier persona con ciudadanía estadounidense o cualquier otro estatus de residencia estadounidense en Venezuela, debe abandonar el país de inmediato, incluyendo quienes viajen con pasaportes venezolanos o extranjeros. No viaje a Venezuela por ningún motivo”, dice el aviso.

Según narra el comunicado, las autoridades de seguridad han mantenido bajo arresto a ciudadanos estadounidenses por períodos de hasta cinco años, sin garantizar las normas básicas del debido proceso.

“Habitualmente, Washington no recibe notificación alguna sobre la aprehensión de sus nacionales en territorio venezolano, ni se le concede acceso para verificar su estado”, resaltó.

Esta fotografía publicada por la oficina de prensa de la Presidencia venezolana muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante un despliegue militar en la ciudad de Caribia, en las afueras de Caracas, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de JHONN ZERPA / Presidencia de Venezuela / AFP)
El aviso llega en plenas tensiones entre Estados Unidos y el régimen de Maduro | Foto: AFP

El aviso también confirma que grupos terroristas colombianos operan en las zonas fronterizas de Venezuela con Colombia, Brasil y Guyana, lo que podría afectar la seguridad de los norteamericanos en el país suramericano.

La advertencia habla incluso de las medidas que deben tomar los ciudadanos americanos si llegan a ser secuestrados o detenidos.

Contexto: Esta es la explosiva carta que le envió el Pollo Carvajal a Donald Trump: prueba reina de nexos de Maduro con Tren de Aragua y Cartel de los Soles

“Este plan debe incluir un protocolo de ‘prueba de vida’ con sus seres queridos para que, si lo toman como rehén, lo detienen o lo torturan, sus seres queridos sepan qué preguntas (y respuestas) específicas deben hacerles a los secuestradores para confirmar que sigue con vida”, dice el texto.

La alerta de viaje llega en medio de un despliegue militar sin precedentes por parte de Estados Unidos en el mar Caribe.

Caracas (Venezuela) El último censo se hizo en 2015 y se calcula que hay más de 2 millones de habitantes.
Caracas, Venezuela. | Foto: getty images

En las últimas horas, el dictador venezolano confirmó que tuvo una conversación con el presidente Donald Trump, la cual calificó como “cordial”, mientras que el mandatario norteamericano dijo que “solo fue una llamada”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estados Unidos revoca visas a ejecutivos de una empresa latinoamericana por presunta colaboración con redes de inmigración ilegal

2. Atención Deportivo Cali: así comienza la tabla del descenso 2026, tras los ascensos de Cúcuta y Jaguares

3. Fátima Bosch, Miss Universe 2025, fue demandada por Nawat Itsaragrisil; es acusada por difamación

4. Expresidente de Honduras reaparece en redes sociales tras indulto del presidente Trump y envió un emotivo mensaje

5. El mensaje de Galán tras la judicialización del presunto asesino de Jean-Claude Bossard: “Que haya justicia en este caso”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

VenezuelaNicolás MaduroEstados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.