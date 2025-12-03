EE. UU. emite alerta de viaje a Venezuela y envía contundente advertencia: “Salgan del país de inmediato”

El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó una alerta de viaje para que los ciudadanos norteamericanos eviten viajar o permanecer en el país suramericano.

“No viaje ni permanezca en Venezuela debido al alto riesgo de detención injusta, tortura, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y deficiente infraestructura sanitaria”, dice el aviso.

“Se recomienda, encarecidamente, a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales en Venezuela que salgan del país de inmediato”.

Venezuela: The Travel Advisory for Venezuela remains at Level 4, Do Not Travel. Americans are advised not to travel to or remain in Venezuela due to the high risk of wrongful detention, torture in detention, terrorism, kidnapping, arbitrary enforcement of local laws, crime,… pic.twitter.com/CEUdaGhrtc — Travel - State Dept (@TravelGov) December 3, 2025

La oficina gubernamental recordó que en marzo de 2019, el Departamento de Estado de EE. UU. retiró a todo el personal diplomático de la Embajada de EE. UU. en Caracas y suspendió sus operaciones.

“Todos los servicios consulares, tanto rutinarios como de emergencia, permanecen suspendidos hasta nuevo aviso”, dice el comunicado, asegurando que el Gobierno de EE. UU. no tiene la capacidad de brindar servicios de emergencia ni asistencia consular a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela.

“Cualquier persona con ciudadanía estadounidense o cualquier otro estatus de residencia estadounidense en Venezuela, debe abandonar el país de inmediato, incluyendo quienes viajen con pasaportes venezolanos o extranjeros. No viaje a Venezuela por ningún motivo”, dice el aviso.

Según narra el comunicado, las autoridades de seguridad han mantenido bajo arresto a ciudadanos estadounidenses por períodos de hasta cinco años, sin garantizar las normas básicas del debido proceso.

“Habitualmente, Washington no recibe notificación alguna sobre la aprehensión de sus nacionales en territorio venezolano, ni se le concede acceso para verificar su estado”, resaltó.

El aviso llega en plenas tensiones entre Estados Unidos y el régimen de Maduro | Foto: AFP

El aviso también confirma que grupos terroristas colombianos operan en las zonas fronterizas de Venezuela con Colombia, Brasil y Guyana, lo que podría afectar la seguridad de los norteamericanos en el país suramericano.

La advertencia habla incluso de las medidas que deben tomar los ciudadanos americanos si llegan a ser secuestrados o detenidos.

“Este plan debe incluir un protocolo de ‘prueba de vida’ con sus seres queridos para que, si lo toman como rehén, lo detienen o lo torturan, sus seres queridos sepan qué preguntas (y respuestas) específicas deben hacerles a los secuestradores para confirmar que sigue con vida”, dice el texto.

La alerta de viaje llega en medio de un despliegue militar sin precedentes por parte de Estados Unidos en el mar Caribe.

Caracas, Venezuela. | Foto: getty images