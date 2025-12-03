Suscribirse

Nicolás Maduro rompió el silencio y admitió llamada con Donald Trump: estos fueron los reveladores detalles

El presidente de Estados Unidos había confirmado el domingo que habló por teléfono con Maduro.

Redacción Mundo
4 de diciembre de 2025, 12:08 a. m.
Donald Trump, Nicolás Maduro, el despliegue militar en el Caribe
Crece la tensión entre Donald Trump y Nicolás Maduro. | Foto: AP / Adobe Stock

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, confirmó este miércoles, 3 de diciembre, que sostuvo una llamada con su par estadounidense Donald Trump hace diez días y señaló que esta se produjo en un tono “cordial”.

Desde agosto, Estados Unidos desplegó una flotilla de buques de guerra en el Caribe, a la que se incorporó en noviembre el portaviones más grande del mundo con el argumento de combatir el tráfico de drogas, pero el régimen sostiene que esa operación busca derrocar a Maduro.

“Conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto, inclusive, puedo decir que fue cordial entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Venezuela”, dijo Maduro en su primer comentario público sobre la llamada.

“Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz”, declaró Maduro.

Trump había confirmado el domingo que habló por teléfono con Maduro, sin dar detalles sobre la conversación.

“No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”, dijo Trump.

Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump y Nicolás Maduro. | Foto: AFP Y GETTY

Washington afirma que Maduro encabeza el Cartel de los Soles, al que declaró organización terrorista el 24 de noviembre. También ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura del dictador venezolano.

Maduro, por su parte, denuncia que las maniobras militares estadounidenses buscan en realidad derrocarlo y apoderarse de las cuantiosas reservas petroleras del país.

Contexto: Esta es la explosiva carta que le envió el Pollo Carvajal a Donald Trump: prueba reina de nexos de Maduro con Tren de Aragua y Cartel de los Soles

El pasado 1 de diciembre, el presidente Trump reunió su Consejo de Seguridad Nacional para hablar sobre Venezuela, según anunció la Casa Blanca en medio de la crisis actual entre Washington y Caracas.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no respondió si Trump tomó una decisión final sobre una posible intervención estadounidense.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el viernes 31 de enero de 2025, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci)
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. | Foto: AP

Leavitt también se negó a descartar la posibilidad de un despliegue de tropas estadounidenses en suelo venezolano y mantuvo la ambigüedad de la Casa Blanca sobre el asunto.

“Hay opciones disponibles para el presidente, y dejaré que él se exprese sobre ellas”, declaró.

Maduro encabezó por su parte una marcha que reunió a miles de militantes, que portaban banderas venezolanas y camisetas rojas del partido de gobierno.

Nicolás Maduro en un evento público
Nicolás Maduro en un evento público | Foto: FB/Nicolás Maduro

“¡Nacimos para vencer y no para ser vencidos!”, expresó Maduro en su discurso. “Queremos paz, pero paz con soberanía, paz con igualdad, paz con libertad, no queremos la paz de los esclavos, ni queremos la paz de las colonias”.

Con información de AFP*

