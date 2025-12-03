Suscribirse

Donald Trump habló sobre Nicolás Maduro en el Salón Oval: “No es una campaña de presión, va mucho más allá de eso”

El presidente de los Estados Unidos se refirió a una de las embarcaciones bombardeadas en el Caribe y la operación en tierra por parte de militares de ese país.

Redacción Mundo
3 de diciembre de 2025, 9:34 p. m.
Donald Trump y Nicolás Maduro. | Foto: Getty

En medio de una rueda de prensa desde la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a la situación en Venezuela y aseguró que pronto vendrán los ataques en tierra dentro de ese territorio.

El mandatario volvió a asegurar que habló con el dictador venezolano, sin embargo, no quiso ahondar en la conversación que mantuvo con el líder chavista: “Hablé brevemente con Maduro y solo le dije un par de cosas. Veremos qué pasa con eso”.

El presidente norteamericano aprovechó para arremeter contra el régimen de Maduro y lo culpó de enviar delincuentes a Estados Unidos: “vaciaron sus prisiones dentro de nuestro país”, dijo el mandatario.

Por otro lado, respondiendo a la pregunta de si publicará el video del impacto de una de las embarcaciones en el Caribe tras polémica sobre un supuesto ataque directo a sus tripulantes, el presidente dijo que sí.

Contexto: Exgeneral venezolano preso en EE. UU. sorprende con propuesta a gobierno Trump: reveló el nombre de quien puede sustituir a Maduro

“No sé qué tienen, pero lo que sea que tengan lo publicaremos sin duda, no hay problema”, dijo y agregó, “por cada barco que derribamos, salvamos 25.000 vidas estadounidenses”.

“Nos enviaron drogas, pero también nos enviaron personas, asesinos, narcotraficantes, miembros de pandillas, personas de instituciones mentales”, dijo Trump.

El presidente Donald Trump habla durante un evento en la Oficina Oval de la Casa. | Foto: AP

Trump también habló de las cifras después de varias semanas de ataques coordinados en el Caribe y el Pacífico contra narcolanchas que salen desde Venezuela.

“Si nos fijamos en nuestras cifras, las drogas que llegan por mar han disminuido un 91%... y vamos a empezar muy pronto por tierra”, aseveró el mandatario.

Contexto: Este es el país que se perfila como lugar de exilio de Maduro y su familia

Entre tanto, un grupo de militares estadounidenses realizó prácticas de combate en el Caribe panameño, el tercer ejercicio de este tipo en lo que va del año, en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

En las maniobras realizadas en la antigua base militar estadounidense de Sherman, en la entrada atlántica del canal de Panamá, medio centenar de marines y policías panameños simularon este martes el rescate y traslado en helicóptero de una persona herida en combate.

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de los Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman, en Colón, Panamá, el 2 de diciembre de 2025. | Foto: AFP

El ejercicio se desarrolla un día después de que el presidente Donald Trump se reuniera con su Consejo de Seguridad Nacional para tratar sobre la crisis con Caracas.

El capitán del ejército de Estados Unidos Nelson Marchan, de origen venezolano, dijo ignorar si estos entrenamientos tienen relación con una hipotética intervención militar para expulsar del poder al dictador Nicolás Maduro.

Con información de AFP*

