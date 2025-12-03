Marco Rubio lanza una dura advertencia a Nicolás Maduro y su régimen: “No van a engañar a Donald Trump”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó duras críticas contra Nicolás Maduro durante una entrevista con Hannity, de Fox News, en medio del aumento de presión de la administración de Donald Trump para forzar la salida del líder venezolano.

Rubio aseguró que “el régimen de Maduro no es un gobierno legítimo”, sino “una organización de transbordo”, al acusarlo de permitir que cocaína y otras drogas producidas en Colombia crucen por territorio venezolano con ayuda de “elementos del régimen”. Según afirmó, estas cargas ilícitas salen del país “en aviones y barcos con destino a Estados Unidos”.

Las declaraciones se producen mientras Washington mantiene una campaña sostenida de ataques contra presuntos barcos cargados de droga en el Caribe y profundiza su despliegue militar cerca de las costas venezolanas. Rubio confirmó que Trump ha autorizado una misión antidrogas ampliada en la región. “El hecho de que Maduro esté molesto por esto indica que hay drogas saliendo de Venezuela”, sostuvo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dio una dura advertencia a la dictadura de Maduro. | Foto: AP

El secretario de Estado también mencionó que el gobierno estadounidense avanza en el proceso para poner fin al estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que ampara a aproximadamente 600.000 venezolanos residentes en Estados Unidos.

Rubio responsabilizó al régimen venezolano de alimentar la inestabilidad regional. “El régimen venezolano es una fuente de inestabilidad en toda la región”, afirmó, señalando que más de ocho millones de venezolanos han emigrado a países vecinos “como resultado de las actividades del régimen en su propio país, incluido Estados Unidos”.

El funcionario también cuestionó la credibilidad de Maduro en negociaciones previas. Según Rubio, el líder venezolano ha incumplido todos los compromisos que ha firmado en la última década. “Si quisieras llegar a un acuerdo con él, no sé cómo lo harías. Maduro ha hecho cinco acuerdos con diferentes partidos en los últimos 10 años y los ha roto todos”, dijo.

Nicolás Maduro mantiene duras tensiones con el gobierno de Donald Trump. | Foto: Getty Images

Durante la entrevista, Rubio recordó un pacto fallido entre el expresidente Joe Biden y Maduro del que, aseguró, “nadie habla”. Relató que el líder venezolano pidió la liberación de sus sobrinos, “narcotraficantes convictos”, y de su “principal blanqueador de dinero”, a cambio de organizar elecciones libres. “Recuperó a los sobrinos, recuperó al hombre del saco, y nunca celebró elecciones libres y justas”, afirmó. “Engañaron a Joe Biden. No van a engañar a Donald Trump”.