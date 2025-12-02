¿Maduro cede ante Trump? Venezuela volverá a recibir migrantes deportados desde Estados Unidos

El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela informó el martes que reautorizó los vuelos desde los Estados Unidos para deportar migrantes ilegales que residen en el territorio norteamericano, esto se da días después de haberlos suspendido por la advertencia del presidente Donald Trump del “cierre total” del espacio aéreo venezolano.

La llegada de aviones estadounidenses con indocumentados venezolanos se mantuvo regularmente pese a la tensión entre ambos países por el despliegue militar de Trump en el Caribe y las presuntas intenciones de parte de Washington de buscar un cambio de régimen en Venezuela que signifique la salida de Maduro del poder.

El mandatario estadounidense asegura que se trata de una operación para combatir el narcotráfico, aunque el dictador venezolano Nicolás Maduro asegura que el objetivo es sacarlo del poder y apoderarse de las riquezas petroleras del país. Esto teniendo en cuenta que Estados Unidos no reconoce como legítimo al régimen de Miraflores por cuenta del fraude electoral de las elecciones del 2024.

La autoridad aeronáutica venezolana “ha recibido la solicitud del gobierno de los Estados Unidos para reanudar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos desde ese país hasta Venezuela”, indicó un comunicado del ministerio del Transporte en poder del régimen de Nicolás Maduro.

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, autorizó el reingreso de migrantes a su país desde Estados Unidos. | Foto: Colprensa

“Por instrucciones del Presidente Nicolás Maduro, se autoriza el ingreso a nuestro espacio aéreo de las aeronaves”, dice el texto dado a conocer este martes. Además, se conoció que debido a este aval de parte del dictador, Caracas permitirá el ingreso de dos vuelos de la empresa estadounidense Eastern Airlines los días miércoles y viernes.

Unos 75 vuelos con deportados se realizaron este año, con al menos 13.956 venezolanos deportados desde Estados Unidos, según el gobierno venezolano. El presidente estadounidense asegura que busca deportar a millones de inmigrantes que viven de forma ilegal en el país, haciendo énfasis en aquellos que han sido acusados de cometer delitos en territorio norteamericano.

La migración es un tema bandera del gobierno de Trump. El estadounidense sostuvo el lunes una reunión con su equipo de Seguridad Nacional para hablar sobre Venezuela. El domingo confirmó una conversación telefónica con Maduro, de la que no dio detalles, aunque posteriormente se filtraron varios detalles al respecto.

La autorización se dio en medio de las tensiones entre Donald Trump y Nicolás Maduro. | Foto: AFP Y GETTY

La agencia de noticias Reuters reveló detalles desconocidos de la llamada que existió entre Donald Trump y Maduro. En un artículo publicado este lunes, 1 de diciembre, en la noche, en el que narra los detalles de esa conversación que duró menos de 15 minutos.

Durante la llamada revelada por Reuters, Nicolás Maduro dijo a Donald Trump que estaba dispuesto a abandonar Venezuela solo si él, su familia y más de 100 funcionarios de su gobierno recibían una amnistía total, incluyendo el levantamiento de sanciones y el cierre de procesos como el de la Corte Penal Internacional.

Aunque dejó claro que no deseaba entregar inmediatamente el poder al presidente electo Edmundo González, propuso que Delcy Rodríguez encabezara un gobierno interino mientras se convocaban nuevas elecciones. Todas las peticiones fueron rechazadas por Estados Unidos, quien le dio un salvoconducto de una semana para abandonar el país junto a su familia, el cual ya venció.