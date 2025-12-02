Suscribirse

Mundo

¿Maduro cede ante Trump? Venezuela volverá a recibir migrantes deportados desde Estados Unidos

Según dio a conocer el Ministerio de Transporte del régimen venezolano, la orden llegó por cuenta del mismo Nicolás Maduro.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
2 de diciembre de 2025, 3:49 p. m.
Nicolás Maduro y Donald Trump, junto a vuelos de migrantes venezolanos
Nicolás Maduro y Donald Trump, junto a vuelos de migrantes venezolanos | Foto: Getty Images

El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela informó el martes que reautorizó los vuelos desde los Estados Unidos para deportar migrantes ilegales que residen en el territorio norteamericano, esto se da días después de haberlos suspendido por la advertencia del presidente Donald Trump del “cierre total” del espacio aéreo venezolano.

La llegada de aviones estadounidenses con indocumentados venezolanos se mantuvo regularmente pese a la tensión entre ambos países por el despliegue militar de Trump en el Caribe y las presuntas intenciones de parte de Washington de buscar un cambio de régimen en Venezuela que signifique la salida de Maduro del poder.

Contexto: Donald Trump le dio un ultimátum con fecha a Maduro para salir de Venezuela, revela Reuters. Los detalles secretos de la llamada

El mandatario estadounidense asegura que se trata de una operación para combatir el narcotráfico, aunque el dictador venezolano Nicolás Maduro asegura que el objetivo es sacarlo del poder y apoderarse de las riquezas petroleras del país. Esto teniendo en cuenta que Estados Unidos no reconoce como legítimo al régimen de Miraflores por cuenta del fraude electoral de las elecciones del 2024.

La autoridad aeronáutica venezolana “ha recibido la solicitud del gobierno de los Estados Unidos para reanudar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos desde ese país hasta Venezuela”, indicó un comunicado del ministerio del Transporte en poder del régimen de Nicolás Maduro.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, autorizó el reingreso de migrantes a su país desde Estados Unidos. | Foto: Colprensa

“Por instrucciones del Presidente Nicolás Maduro, se autoriza el ingreso a nuestro espacio aéreo de las aeronaves”, dice el texto dado a conocer este martes. Además, se conoció que debido a este aval de parte del dictador, Caracas permitirá el ingreso de dos vuelos de la empresa estadounidense Eastern Airlines los días miércoles y viernes.

Unos 75 vuelos con deportados se realizaron este año, con al menos 13.956 venezolanos deportados desde Estados Unidos, según el gobierno venezolano. El presidente estadounidense asegura que busca deportar a millones de inmigrantes que viven de forma ilegal en el país, haciendo énfasis en aquellos que han sido acusados de cometer delitos en territorio norteamericano.

Contexto: Donald Trump lanza fuerte advertencia sobre espacio aéreo en Venezuela en medio de tensiones: “Permanecerá cerrado en su totalidad”

La migración es un tema bandera del gobierno de Trump. El estadounidense sostuvo el lunes una reunión con su equipo de Seguridad Nacional para hablar sobre Venezuela. El domingo confirmó una conversación telefónica con Maduro, de la que no dio detalles, aunque posteriormente se filtraron varios detalles al respecto.

Donald Trump y Nicolás Maduro
La autorización se dio en medio de las tensiones entre Donald Trump y Nicolás Maduro. | Foto: AFP Y GETTY

La agencia de noticias Reuters reveló detalles desconocidos de la llamada que existió entre Donald Trump y Maduro. En un artículo publicado este lunes, 1 de diciembre, en la noche, en el que narra los detalles de esa conversación que duró menos de 15 minutos.

Durante la llamada revelada por Reuters, Nicolás Maduro dijo a Donald Trump que estaba dispuesto a abandonar Venezuela solo si él, su familia y más de 100 funcionarios de su gobierno recibían una amnistía total, incluyendo el levantamiento de sanciones y el cierre de procesos como el de la Corte Penal Internacional.

Contexto: Maduro baila y desafía a EE. UU. con un “no me voy”, mientras Trump convoca reunión clave tras una llamada “contundente”

Aunque dejó claro que no deseaba entregar inmediatamente el poder al presidente electo Edmundo González, propuso que Delcy Rodríguez encabezara un gobierno interino mientras se convocaban nuevas elecciones. Todas las peticiones fueron rechazadas por Estados Unidos, quien le dio un salvoconducto de una semana para abandonar el país junto a su familia, el cual ya venció.

Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Marcela Reyes habló sobre insinuaciones de visitas conyugales en la cárcel: “No hay necesidad de cobrar”

2. Gobierno de Donald Trump asegura que tiene un plan de contingencia para Venezuela si Maduro abandona el poder

3. Nicolás Petro Burgos utilizó a sus escoltas para mover el “entramado de corrupción” en la Gobernación del Atlántico, advierte la Fiscalía

4. Vincent Kompany fue honesto: destapó la verdad sobre su posible salida de Bayern Múnich

5. Autoridades del Valle hacen llamado urgente a donar sangre ante el aumento de emergencias en diciembre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nicolás MaduroDonald TrumpEstados UnidosVenezuela

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.