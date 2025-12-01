Donald Trump le dio un ultimátum con fecha a Maduro para salir de Venezuela, revela Reuters. Los detalles secretos de la llamada

La agencia de noticias Reuters reveló detalles desconocidos de la llamada que existió entre Donald Trump y Maduro. En un artículo publicado este lunes, 1 de diciembre, en la noche, en el que narra los detalles de esa conversación que duró menos de 15 minutos.

En ese tiempo, el presidente estadounidense le dijo al líder venezolano que “tenía una semana para salir de Venezuela con destino a su elección junto con su familia. Ese salvoconducto expiró el viernes, lo que llevó a Trump a declarar el sábado el cierre del espacio aéreo venezolano, según dos de las fuentes", informó Reuters.

La agencia de noticias revela más detalles de lo que se dijo en esa comunicación. Y llega a una conclusión: a Maduro se le está acabando el tiempo y se está quedando sin caminos para dimitir.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el 29 de noviembre de 2025 que el espacio aéreo sobre y cerca de Venezuela debería considerarse cerrado, en la última escalada en el enfrentamiento con el líder izquierdista Nicolás Maduro. | Foto: AFP

También deja claro que Trump no quiso ceder a ninguna de las peticiones del dictador venezolano. Reuters dice haber hablado con cuatro fuentes que conocen del tema.

“Maduro le dijo a Trump durante la llamada que estaba dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y sus familiares recibieran una amnistía legal completa, incluyendo la eliminación de todas las sanciones estadounidenses y el fin de un caso emblemático que enfrenta ante la Corte Penal Internacional", asegura Reuters.

La agencia agrega que “también solicitó el levantamiento de las sanciones contra más de 100 funcionarios del Gobierno venezolano, muchos de ellos acusados ​​por Estados Unidos de abusos contra los derechos humanos, narcotráfico o corrupción".

Maduro también habría dejado claro que no quisiera abandonar el poder y que este fuera entregado inmediatamente al gobierno electo de Edmundo González. El líder venezolano propuso, según Reuters, “a la vicepresidenta Delcy Rodríguez dirigir un gobierno interino de cara a nuevas elecciones”.

Reuters cita al diario Miami Herald que también había dado detalles de la llamada. En un reportaje, el periódico asegura que esa llamada tenía el objetivo de decirle de frente a Maduro que tenía una tabla de salvación si dejaba el poder por las buenas. Pero que el requisito ineludible era salir del país.

“Se le garantizaría un salvoconducto a él, a su esposa Cilia Flores y a su hijo, solo si aceptaba renunciar de inmediato”, detalló el diario.

Nicolás Maduro ha ordenado planes de defensa en Venezuela. | Foto: Jesus Vargas / Fotógrafo autónomo/Getty Images

Una persona que estuvo presente en la llamada le confirmó al Miami Herald los detalles que narró Reuters. “La llamada, considerada un último recurso para evitar una confrontación directa, se estancó por tres cuestiones. Primero, Maduro solicitó una amnistía global por cualquier delito que él y su grupo hubieran cometido, y fue rechazada. Segundo, pidieron mantener el control de las fuerzas armadas, similar a lo que ocurrió en Nicaragua en 1991 con Violeta Chamorro. A cambio, permitirían elecciones libres”.

“El tercer punto de fricción fue el momento oportuno: Washington insistió en que Maduro renunciara de inmediato, y Caracas se negó”, agregó, en la misma línea de Reuters.