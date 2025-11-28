Según The New York Times, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una llamada con Nicolás Maduro días antes de la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista.

De acuerdo con el medio, ambas partes mencionaron la posibilidad de reunirse cara a cara, sin embargo, esa posibilidad sigue siendo lejana. Además, también habría participado el secretario de Estado, Marco Rubio.

Marco Rubio, Nicolás Maduro y Donald Trump. | Foto: AFP

En los últimos días, Estados Unidos ha aumentado la frecuencia de sus sobrevuelos militares cerca de las costas de Venezuela. De hecho, solo durante esta semana, un bombardero B-52 y cuatro aviones de combate F-18 realizaron recorridos muy próximos a la capital Caracas, de acuerdo con el diario El Tiempo.

Una agravación en el conflicto

El presidente Donald Trump dijo el jueves que los esfuerzos para parar a narcotraficantes venezolanos “por tierra” comenzarán “muy pronto”, en un aumento de tensiones con Caracas, que aseguraría que la campaña antidrogas estadounidense busca derrocar al mandatario Nicolás Maduro.

Trump hizo estos comentarios durante una videoconferencia con tropas estadounidenses para conmemorar el Día de Acción de Gracias. Varios de estos efectivos participan en la ofensiva militar de Estados Unidos en el Caribe denominada Lanza del Sur.

“En las últimas semanas, han estado trabajando para disuadir a los traficantes de drogas venezolanos, de los cuales hay muchos”, dijo el mandatario republicano al dirigirse a una unidad de bombardeo de la Fuerza Aérea con base en Texas. No quedó claro de inmediato a qué acciones se refería específicamente el presidente.

Nicolás Maduro se encuentra en tensión tras el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. | Foto: AFP Y x/@EmbassyGuyana

Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han atacado a más de 20 embarcaciones que presuntamente traficaban drogas en aguas internacionales, con saldo de al menos 83 muertos. Expertos cuestionan la legalidad de estos ataques, que Caracas considera “ejecuciones extrajudiciales”.

Washington también ha realizado múltiples demostraciones de fuerza aérea en la región en las últimas semanas, en las que bombarderos B-52 y B-1B volaron cerca de la costa de Venezuela.

Además, movilizó al Caribe al portaviones más grande del mundo, el USS Gerald Ford, acompañado de buques de guerra y aviones caza. Al hablar de los esfuerzos para parar el narcotráfico en la región, Trump subrayó: “Casi lo hemos detenido, está detenido en un 85% por mar”.

Donald Trump le declaró la guerra a los carteles vinculados con el tráfico de droga. | Foto: GETTY y X/@agusantonetti

“Probablemente, hayan notado que la gente no quiere hacer entregas por mar, y comenzaremos a frenarlos por tierra”, señaló. “Además, por tierra es más fácil, pero eso comenzará muy pronto”.

El gobierno de Trump continúa aumentando la presión sobre Venezuela, a pesar de que el presidente estadounidense dijo recientemente que estaba abierto al diálogo con Maduro.