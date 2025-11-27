Suscribirse

“Estamos dispuestos al combate”: Vladimir Padrino lanza advertencia a Estados Unidos, que consolida su presencia militar en el Caribe

El régimen venezolano sostiene que su pueblo está preparado en caso de que Estados Unidos invada.

Redacción Mundo
27 de noviembre de 2025, 9:24 p. m.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, lanzó advertencia en medio de las tensiones con EE. UU.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, lanzó advertencia en medio de las tensiones con EE. UU. | Foto: Cancillería Venezuela/Getty Images

La relación entre Estados Unidos y Venezuela es cada vez más tensionante, desde que el país estadounidense desplegó sus fuerzas en el Caribe para hacer frente al narcotráfico, además de amenazar constantemente con ingresar al territorio venezolano para atrapar a los criminales y ejercer presión sobre el régimen de Nicolás Maduro.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, aseguró que los ciudadanos de su país y el ejército están preparados para defender al país en caso de una invasión.

“No cometan el error de agredir a Venezuela, porque el pueblo está listo siempre junto a su fuerza armada para dar la respuesta que haya que dar en el momento que haya que dar en defensa de nuestra sagrada soberanía”, sentenció el funcionario este jueves, 27 de noviembre, en una alocución transmitida en televisión, y en referencia a la administración estadounidense.

Donald Trump emprende una operación sin precedentes en el Caribe.
Donald Trump emprende una operación sin precedentes en el Caribe. | Foto: Getty Images

“Estamos dispuestos a todo, estamos dispuestos al combate, estamos dispuestos a morir”, continuó.

Agregó que las fuerzas militares de su país están “obligadas” a cumplir con su objetivo sin importar la circunstancia. “No hay excusa de ningún tipo”, dijo Padrino.

Se refirió a la reciente alianza de Estados Unidos y República Dominicana, pues este último le prestó una base aérea y un aeropuerto —temporalmente— en la provincia de Santo Domingo para “la operación logística de aviones de reabastecimiento de combustible, transporte de equipos y personal técnico”, de acuerdo con lo que anunció el presidente dominicano, Luis Abinader, tras una reunión con el secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth.

Contexto: “Será aniquilado”: Diosdado Cabello lanzó contundente amenaza a EE. UU. y llamó “payaso” a Marco Rubio

“Quieren ese mar cerrado para sus intereses y ese mar tiene sacrificio de libertad e independencia. A esos gobiernos que se prestan a las agresiones les digo que los pueblos de Latinoamérica quieren paz, desarrollo, en igualdad y respeto mutuo”, aseveró Padrino este jueves.

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro. | Foto: Anadolu via AFP

Aprovechó para refutar al Gobierno de Donald Trump, al asegurar que las amenazas relacionadas con atacar al narcotráfico se crearon con base en “relatos verdaderamente extravagantes, construidos de la mentira solo para venir a apoderarse de las riquezas de la nación e instalar a un monigote, un títere. A alguien que se le quiebren las patas con facilidad”.

Contexto: Tensión aérea en Venezuela: Nicolás Maduro alerta a la aviación y la llama a defender el país en plena escalada militar de EE. UU.

“Nosotros estamos convencidos del liderazgo político que tenemos y conocemos la fortaleza moral de Maduro que lleva a pulso la patria en medio de la amenaza, ante la cual nos hemos preparado y no hemos salido corriendo”, complementó.

Estados Unidos ha intensificado sus acciones militares contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.
Estados Unidos ha intensificado sus acciones militares contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. | Foto: Captura de pantalla

La administración estadounidense hace presencia en el Caribe desde mediados de septiembre. Desde entonces, se han bombardeado al menos 21 embarcaciones que, presuntamente, transportaban droga. En aquellas operaciones han muerto más de 80 personas. Pese a que Trump insinuó que podría entablar una conversación con Venezuela, también sostuvo que el plan de ingresar al país sigue en pie.

“En Venezuela no hay amenaza, ni agresión que atemorice a nuestro pueblo, ni que nos tome por sorpresa. Nuestro pueblo se ha preparado con serenidad imperturbable para defender su patria”, manifestó Maduro este mismo jueves.

