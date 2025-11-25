Mundo
“Si podemos hacerlo por las buenas, bien; si es por las malas, también”: Trump sobre las conversaciones con Maduro
Estados Unidos y Venezuela podrían tener una reunión mientras que las fuerzas norteamericanas hacen presencia en el Caribe.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes, 25 de noviembre, que está dispuesto a entablar una reunión con Venezuela, pero que no descarta una intervención militar dentro del territorio del país latinoamericano.
“Si podemos salvar vidas, si podemos hacer las cosas por las buenas, está bien. Y si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien”, sentenció el mandatario este martes, 25 de noviembre, a los periodistas desde su avión presidencial Air Force One.
Además, recalcó que el régimen venezolano envió miembros del Tren de Aragua a Estados Unidos, y que su estrategia continúa para hacer frente al narcotráfico, más aún luego de haber nombrado al Cartel de los Soles como una Organización Terrorista Internacional, que según la administración estadounidense, ese grupo criminal es liderado por Maduro.
