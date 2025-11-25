Mundo

“Si podemos hacerlo por las buenas, bien; si es por las malas, también”: Trump sobre las conversaciones con Maduro

Estados Unidos y Venezuela podrían tener una reunión mientras que las fuerzas norteamericanas hacen presencia en el Caribe.

26 de noviembre de 2025, 1:05 a. m.