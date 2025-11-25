Suscribirse

Mundo

“Si podemos hacerlo por las buenas, bien; si es por las malas, también”: Trump sobre las conversaciones con Maduro

Estados Unidos y Venezuela podrían tener una reunión mientras que las fuerzas norteamericanas hacen presencia en el Caribe.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
26 de noviembre de 2025, 1:05 a. m.
Donald Trump
Presidente de EE. UU., Donald Trump. | Foto: AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes, 25 de noviembre, que está dispuesto a entablar una reunión con Venezuela, pero que no descarta una intervención militar dentro del territorio del país latinoamericano.

“Si podemos salvar vidas, si podemos hacer las cosas por las buenas, está bien. Y si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien”, sentenció el mandatario este martes, 25 de noviembre, a los periodistas desde su avión presidencial Air Force One.

Además, recalcó que el régimen venezolano envió miembros del Tren de Aragua a Estados Unidos, y que su estrategia continúa para hacer frente al narcotráfico, más aún luego de haber nombrado al Cartel de los Soles como una Organización Terrorista Internacional, que según la administración estadounidense, ese grupo criminal es liderado por Maduro.

En desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Si podemos hacerlo por las buenas, bien; si es por las malas, también”: Trump sobre las conversaciones con Maduro

2. Jugó con James Rodríguez en la Selección Colombia y sería nuevo jugador de Millonarios: “Está todo listo”

3. Álvaro Uribe, rodeado del personal del Ubérrimo, confesó que este martes fue “un día difícil” para él y su familia: “Que Dios nos ayude”

4. La joven que dejó su vida para mudarse como mochilera en Asia: la historia que cautiva las redes

5. 🔴 EN VIVO | Gran final MasterChef Celebrity 2025: 4 famosas se enfrentan por el primer lugar

LEER MENOS

Noticias relacionadas

VenezuelaNicolás Maduro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.