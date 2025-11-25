Suscribirse

Maduro presume extravagante regalo que le dio un “mandatario muy poderoso” en medio de ataques de Estados Unidos

Estados Unidos continúa con las presiones sobre Venezuela, mientras que Maduro niega sus vínculos con el narcotráfico e insiste en llamados a la paz.

Redacción Mundo
25 de noviembre de 2025, 10:26 p. m.
Nicolás Maduro presumió su regalo de cumpleaños. | Foto: Jesus Vargas / Fotógrafo autónomo/Getty Images - Pantallazo redes sociales

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, presumió un “regalo” que recibió por su cumpleaños el pasado fin de semana, el domingo 23 de noviembre, por parte de un mandatario que además expresó su apoyo en medio de tensiones en aumento con Estados Unidos, que tiene a sus fuerzas militares en el Caribe, haciendo frente al narcotráfico y poniendo contra las cuerdas al líder del régimen.

“Recibí muchos regalos, pero tengo aquí un regalo que me llegó de un mandatario muy poderoso, junto con una carta hermosísima que daré a conocer en su momento”, dijo a Maduro en una aparición pública que fue transmitida en vivo el pasado lunes, 24 de noviembre.

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro. | Foto: Anadolu via AFP

El regalo se trata de un reloj que tiene la imagen de Simón Bolívar. Pese a que se desconoce la marca de este, algunas personas en redes sociales han expresado que podría tratarse de una Bovet en oro de 18 quilates, que puede costar entre 5.900 y 45.000 dólares.

Al mostrarlo públicamente, Maduro comentó que el obsequio lo había “conmovido” en medio de la “batalla que están librando”, en referencia a los ataques estadounidenses a embarcaciones en el Caribe y las constantes amenazas de ingresar a Venezuela.

Contexto: Países emiten dura advertencia: no viajar a Venezuela en medio de tensiones entre EE. UU. y Maduro

“En medio de la batalla yo sentí que llegó el refuerzo decisivo para seguir ganando la paz”, dijo el dictador, por lo que el reloj, según él, “marcará la hora de la paz, la hora de la victoria”.

Hasta el momento, no se sabe quién le otorgó el reloj y la carta a Maduro.

Presidente de EE. UU., Donald Trump. | Foto: Getty Images

Los comentarios los dio en un evento para anunciar la creación del Consejo de Gobierno Estudiantil, el mismo día que el Departamento de Estado del país de Estados Unidos declaró al Cartel de los Soles como una “organización terrorista internacional”. El Gobierno de Donald Trump considera que Maduro, además de ilegítimo, es quien lidera aquella organización criminal, por lo que debe entregar el poder y presentarse ante la justicia estadounidense.

Contexto: Aumenta presión a Maduro: militar de más alto rango de EE. UU. llegó al Caribe, visitará país vecino de Venezuela

Esta designación del grupo como terrorista le permite a la administración de Estados Unidos hacer uso de más herramientas para atacar al país latinoamericano.

Estados Unidos ha intensificado sus acciones militares contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.
Estados Unidos ha intensificado sus acciones militares contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. | Foto: Captura de pantalla

Al mismo tiempo, sobre el dictador recae una recompensa de hasta 50 millones de dólares, lo que, según un artículo de The Financial Times, levantó preocupación dentro del régimen, que elevó su sistema de seguridad: Maduro hace los anuncios a último minuto y en medio de presentaciones públicas para que, en caso de que Estados Unidos ataque, tenga que pasar por encima de miles de ciudadanos.

Contexto: Crece la alarma por la estrategia de Estados Unidos para sacar a Maduro del poder: “No veo un plan”

Actualmente, de acuerdo con el reportaje, el líder del régimen teme que sus funcionarios le den la espalda y lo entreguen, debido a los bajos ingresos por el salario del país y la tentadora recompensa.

