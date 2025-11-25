Aumenta presión a Maduro: militar de más alto rango de EE. UU. llegó al Caribe, visitará país vecino de Venezuela

Dan Caine, quien ocupa el cargo militar más alto dentro de los Estados Unidos, llegó a Puerto Rico en los últimos días, para apoyar la ofensiva norteamericana en el Caribe contra embarcaciones narco que salen de Venezuela, entre otros países.

La Embajada de Estados Unidos en Trinidad y Tobago anunció que el jefe del Estado mayor estadounidense, Dan Caine, visitará el país sudamericano, donde se reunirá con la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar.

La reunión tendrá lugar menos de una semana después de que concluyeran los ejercicios militares conjuntos entre marines y tropas locales y en medio de las tensiones entre Washington y Venezuela.

El Jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, es reconocido y aplaudido por funcionarios del gobierno Trump | Foto: Getty Images

“La visita se centrará en la sólida relación bilateral entre ambos países, el fortalecimiento de la estabilidad regional y la unidad regional en torno a la importancia vital de la lucha contra el tráfico ilícito y las organizaciones criminales transnacionales”, dice el comunicado difundido por la legación norteamericana.

Caine llegará a Trinidad y Tobago en el marco de su gira por Latinoamérica, y lo hará un día después de que entrara en vigor la declaración como organización terrorista extranjera del Cártel de los Soles, una banda criminal sancionada el pasado julio por Washington, debido a su supuesto papel protagónico en el envío de drogas a EE. UU. con el beneplácito del régimen de Maduro.

Hasta ahora, además, le ha servido a Washington como pretexto para perpetrar ataques contra embarcaciones en aguas del Caribe, aunque también los ha extendido al Pacífico oriental, sumando al menos 83 muertos en 21 operaciones en total.

La administración de Donald Trump responsabiliza al dictador venezolano, Nicolás Maduro, y a otros aliados al régimen venezolano de dirigir la organización, una situación ante la que ha dado luz verde a la CIA para operar en este país, sin descartar el uso de la fuerza militar.

Dan Caine visita a tropas en el Caribe. | Foto: X/@USinTT

A este respecto, la propia Persad-Bissessar ha negado cualquier hipotético lanzamiento de un ataque a Venezuela desde su territorio, pese a apuntar a que Puerto España “se beneficia enormemente” de su alianza con Washington contra el tráfico de armas, drogas y personas.

Por su parte, el régimen de Maduro dijo que la designación del “inexistente” Cártel de los Soles no es más que una “ridícula patraña” para justificar una “intervención ilegítima”.

La visita del dirigente militar norteamericano se produce también cuando múltiples aerolíneas, como Iberia y Air Europa, entre otras, han cancelado sus vuelos a Venezuela en los últimos días.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, exhibe una orden ejecutiva mientras el secretario de Defensa, Pete Hegseth (centro), y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general de la Fuerza Aérea, Dan Caine (derecha), observan. | Foto: Getty Images

La medida llegó después de que la administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitiera una alerta para “extremar la precaución” de las aeronaves que sobrevuelen el territorio venezolano por posibles problemas de interferencias y seguridad.