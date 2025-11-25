Suscribirse

MUNDO

“Podrían ejecutarlo”: Preocupación por acción que tomarían agentes infiltrados contra Maduro, si cede ante presión de EE.UU.

Axios reveló información suministrada por el gobierno Trump sobre las opciones del dictador venezolano en medio de la escalada de tensiones.

Redacción Mundo
25 de noviembre de 2025, 11:52 a. m.
Nicolás Maduro se encuentra en tensión tras depsliegue miitar de EE.UU.
Nicolás Maduro se encuentra en tensión tras depsliegue miitar de EE.UU. | Foto: fb/SomosFANB y AFP

Uno de los medios más importantes de Estados Unidos logró obtener información secreta, dentro del gobierno de Estados Unidos, sobre la situación de presión que vive el dictador Nicolás Maduro.

A través de funcionarios del presidente Trump, quienes hablaron en condición de anonimato, Axios logró obtener información sobre una posible llamada que realizaría el presidente norteamericano con Maduro.

Por otro lado, la decisión, según el medio, es un hito importante en su diplomacia con Venezuela, en medio del despliegue militar que ha llevado a la incertidumbre al régimen de Maduro.

Donald Trump, Nicolás Maduro, el despliegue militar en el Caribe
Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: AP / Adobe Stock

Las fuentes consultadas por Axios aseguraron que “nadie planea entrar y dispararle o secuestrarlo, en este momento. No diría nunca, pero ese no es el plan en este momento”, según contó un funcionario familiarizado con las conversaciones.

Una de las consultas que llamó la atención de la opinión pública, tiene que ver con la persuasión de Estados Unidos a Maduro, que se podría ver afectada por un miedo generalizado y una preocupación dentro del régimen venezolano.

“Parte del desafío de persuadir a Maduro para que se vaya, dicen los funcionarios estadounidenses, es que sus manejadores cubanos podrían ejecutarlo si cede a la presión estadounidense y renuncia”, según confirmaron al medio.

El régimen de Nicolás Maduro ha contribuido al fortalecimiento de la dictadura cubana, según Axios, que confirmó que son los agentes enviados por ese país la que contribuyó con la seguridad que llevó a Nicolás Maduro al poder en el 2013 y sigue ayudando a que siga su permanencia en el poder.

Nicolás Maduro aparece en público en Venezuela
Nicolás Maduro aparece en público en Venezuela | Foto: Anadolu via AFP

“Tenemos operaciones encubiertas, pero no están diseñadas para matar a Maduro. Están diseñadas para detener el narcotráfico”, dijo un funcionario de la Casa Blanca. Pero “si Maduro se va, no derramaremos ni una lágrima”, dice el informe de Axios.

Entre tanto,Nicolás Maduro, aseguró que “hagan lo que hagan, no van a poder con Venezuela”, ante la escalada de tensiones con Estados Unidos acentuada por la designación por parte de Washington del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera.

Contexto: "No se puede confiar en nadie": crece temor entre funcionarios de Maduro en medio de presión militar de EE. UU., según 'Financial Times'

“Hagan lo que hagan, cómo lo hagan, dónde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles”, dijo el dictador venezolano en su programa en la cadena estatal VTV, donde ha denunciado “amenazas, guerras psicológicas, políticas (y) diplomáticas”.

Por su parte, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez,también criticó la designación y criticó al gobierno norteamericano en un evento público.

Nicolás Maduro se encuentra bajo tensión tras despliegue militar en el Caribe
Nicolás Maduro | Foto: X/@Southcom Y FB NICOLÁS MADURO

“Hoy (el secretario de Estado) Marco Rubio sacó otro refrito sobre el Cartel de Los Soles, (diciendo) que ahora es organización terrorista. ¡Son unos ridículos! Se repiten y se repiten, y por eso van de fracaso en fracaso”, dijo.

Con información de Europa Press*

