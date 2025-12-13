Dos militares y un intérprete civil, todos ellos estadounidenses, murieron este sábado, 13 de diciembre, en un ataque perpetrado en la provincia siria de Palmira, en el centro del país, según ha confirmado el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

“Hoy en Palmira, Siria, dos soldados del Ejército estadounidense y un intérprete civil estadounidense han muerto y tres han resultado heridos”, informó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Parnell dijo que el ataque se ha producido cuando los militares participaban como apoyo en una operación antiterrorista contra Estado Islámico.

Today in Palmyra, Syria, two United States Army soldiers and one civilian U.S. interpreter were killed, and three were wounded.



The attack occurred as the soldiers were conducting a key leader engagement. Their mission was in support of on-going counter-ISIS / counter-terrorism… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) December 13, 2025

La identidad de los fallecidos no ha sido publicada a la espera de notificar a sus seres queridos. “Este ataque está siendo activamente investigado”, dijo el portavoz.

Por su parte, el presidente de los Estados Unidos no tardó en responder y lamentó la perdida de los ciudadanos norteamericanos.

“Lamentamos la pérdida de tres grandes patriotas estadounidenses en Siria: dos soldados y un intérprete civil”, dijo Trump.

“Este fue un ataque del Isis contra Estados Unidos y Siria, en una zona muy peligrosa del país, que no está totalmente bajo su control”, continuó diciendo el mandatario estadounidense.

El presidente nombró al jefe de Estado sirio y confirmó que habrá una respuesta “seria” al ataque.

“El presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, está sumamente indignado y consternado por este ataque. Habrá represalias muy severas”, dijo.

El Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que controla a las fuerzas desplegadas entre Egipto y Pakistán, aseguró que el ataque ocurrió como consecuencia de una emboscada de un pistolero de Estado Islámico. “El pistolero ha sido atacado y eliminado”, agregó.

De inmediato, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que “fuerzas afines han matado al salvaje que ha perpetrado este ataque”.

“Que se sepa: si atacas a estadounidenses, en cualquier parte del mundo, pasarás el resto de tu leve y nerviosa vida sabiendo que Estados Unidos te dará caza, te encontrará y te matará sin compasión”, aseguró.

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

U.S. Military reinforcements arrive in Palmyra, Syria🇸🇾after an ISIS ambush on U.S troops killing two U.S soldiers and injuring more. The soldiers engaged, killing the suspect.



U.S. F -18 Super Hornets can be seen flying over Palmyra, Syria after 🇺🇸US… pic.twitter.com/G4QgdQlsKK — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) December 13, 2025

Previamente, la agencia oficial de noticias siria SANA había informado de al menos dos heridos sirios y “varios” estadounidenses alcanzados por disparos en un ataque efectuado por al menos un individuo armado todavía no identificado contra una patrulla conjunta cerca de la ciudad siria de Palmira.