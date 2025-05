Siria está a semanas de una “guerra civil”: Marco Rubio le advierte al mundo de una nueva crisis

La situación de Siria ha conmovido al planeta por años. La guerra civil que se vivió en ese país y las atrocidades y excesos del gobierno de Bashar al-Ásad produjeron una de las migraciones más masivas en tiempos recientes. La caída del dictador, en diciembre del año pasado, prometía que nuevos y mejores vientos venían para ese país. Pero todo parece indicar que todavía no han llegado.

Recientemente, el país ha sido escenario de sangrientos ataques contra las minorías alauita y drusa. “Francamente, nuestra valoración es que las autoridades de transición, dados los retos a los que se enfrentan, están quizá a unas semanas, no a muchos meses, de un posible colapso y de una guerra civil a gran escala de proporciones épicas, básicamente la división del país”, declaró Rubio en una comparecencia ante el Senado.

Rubio bromeó: “Las figuras de la autoridad transitoria no pasaron la verificación de antecedentes del FBI”, la policía federal.

Pero añadió: “Si nos comprometemos con ellos, puede que funcione, puede que no. Si no nos comprometemos con ellos, está garantizado que no funcionará”.