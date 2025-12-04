Suscribirse

Estados Unidos

Militares estadounidenses en peligro: Pete Hegseth habría violado normas militares tras difundir información en Signal, según el Pentágono

Conozca los detalles de este controversial suceso que puede haber dejado en peligro a militares estadounidenses.

Luciano Andrey Sánchez Florez

4 de diciembre de 2025, 1:35 p. m.
Pete Hegseth, habría filtrado información sensible. | Foto: Composición Semana

El secretario de defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, compartió información relacionada con una operación militar en Yemen en Signal. Un comité independiente del Pentágono ultimó que esta acción habría violado normas militares.

Pese a lo concluido por el comité independiente del Pentágono, es importante mencionar que el cargo de Hegseth le confiere una facultad especial llamada “autoridad de clasificación original”; esta facultad le permite desclasificar información de acuerdo a su propio criterio, según el Diario El Comercio.

x
Se filtra información de operación militar | Foto: Getty Images

De acuerdo con el informe, se llevó a cabo la investigación de los chats de Signal de Hegseth, que según se indica habría durado más de ocho meses, utilizados para la difusión de información acerca de los operativos en Yemen antes de efectuarse.

Aunque la acción de Hegseth filtrando información sensible supone un riesgo potencial para la seguridad misma de las fuerzas militares estadounidenses, no hay manera de afirmar que haya compartido información clasificada, ya que el mismo Hegseth es quien decide qué desclasificar.

A pesar de ello, fuentes de CNN afirman que en el contenido compartido se incluían documentos que aparecían marcados como clasificados.

Otra ley, sobre espionaje, prohíbe a los agentes estadounidenses conservar documentos clasificados como confidenciales en lugares no autorizados y no asegurados.
Pete Hegseth, secretario de defensa nacional, compartió en un grupo donde se encontraba, su hermano, esposa y abogado. | Foto: Getty Images

De acuerdo con afirmaciones del mismo Hegseth, él en el momento habría tomado la decisión operativa de compartir dicha información. Sin embargo, no hay documentación de la mencionada decisión, según CNN.

Pete Hegseth se desempeña como secretario de defensa de Estados Unidos desde el 25 de enero de 2025; en 2003 fue nombrado oficial de infantería de la Guardia Nacional.

Participó en diferentes operativos en su servicio activo, entre los cuales se puede mencionar el despliegue en la bahía de Guantánamo, Irak y Afganistán, según información oficial.

Pese a la filtración de información sensible, cuenta él con una “exoneración total… Y demuestra lo que sabíamos desde el principio: no se compartió información clasificada. Este asunto está resuelto y el caso está cerrado”. Según el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

El chat en el que Hegseth compartió la información incluía a altos funcionarios del Gobierno Trump y un periodista, según información de CNN.

También informa CNN que Hegseth habría compartido información en siquiera dos chats grupales de Signal separados y en uno de ellos se encontraban su hermano, esposa y abogado personal.

La información compartida en los chats fue extraída de un documento del comando central de los Estados Unidos. Según información de CNN.

Redacción Mundo

