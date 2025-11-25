Suscribirse

Lo que se sabe de la trayectoria que hicieron aviones de combate F-18 y B-52 de Estados Unidos, que sobrevolaron cerca de Caracas

En el marco de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, aeronaves estadounidenses sobrevuelan las costas venezolanas.

Redacción Semana
25 de noviembre de 2025, 3:18 p. m.
Donald Trump, Nicolás Maduro, el despliegue militar en el Caribe
Donald Trump, Nicolás Maduro, el despliegue militar en el Caribe | Foto: AP / Adobe Stock

Tras la designación oficial del Cartel de los Soles como una Organización Terrorista Extranjera (FTO), el gobierno de Estados Unidos vuelve a estar en la agenda global al sobrevolar los cielos de las costas Venezolanas y la Isla de Curazao con varios aviones militares.

Contexto: Presidente Lula toma postura en medio de crecientes tensiones entre EE. UU. y Venezuela

Un bombardero B-52, un bombardero estratégico con capacidad nuclear, y dos cazas F-18, registradas con las matrículas RHINO05 y RHINO06, se hicieron presentes en la zona. De acuerdo con el portal web, FlightRadar 24, el bombardero B-52 partió desde la base aérea de Minot, en Dakota el Norte.

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro | Foto: Anadolu via AFP

Además, de acuerdo con diferentes medios estadounidenses, el B-52 ‘PAPPY11’ voló por EE. UU., apagó su señal al cruzar el Golfo de México, la encendió cerca de Quintana Roo y, tras un lapso sin ser detectado en el Caribe, fue localizado al norte de Venezuela alrededor de las 6:05 p.m.

Contexto: Estas son las aerolíneas que seguirán volando sobre Venezuela, a pesar de la advertencia de seguridad de EE.UU.

El sábado anterior, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos realizó una advertencia oficial a los operadores, recomendando tener “extrema precaución” al volar cerca a Venezuela. El movimiento aéreo del B-52 tuvo lugar en medio de una arremetida de cancelaciones de vuelos por parte de aerolíneas internacionales.

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación en el Jardín Sur de la Casa Blanca antes de abordar el Marine One rumbo a la Base Conjunta Andrews, Maryland, el domingo 21 de septiembre de 2025 en Washington. (Foto AP/Mark Schiefelbein)
El presidente Donald Trump | Foto: AP

Respuesta de Venezuela

Venezuela calificó el lunes de “ridícula patraña” la designación por parte de Estados Unidos del supuesto Cartel de los Soles como una organización terrorista a la que Washington vincula con el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La designación ocurre en medio del despliegue militar iniciado en agosto por la administración del presidente Donald Trump en el Caribe y coincide con el anuncio de la visita del jefe del Estado Mayor, Dan Caine, a Trinidad y Tobago el martes para conversar sobre el combate al narcotráfico.

El movimiento de aeronaves comerciales se ha visto afectado en el espacio aéreo venezolano
El movimiento de aeronaves comerciales se ha visto afectado en el espacio aéreo venezolano | Foto: X/@flightradar24

“Venezuela rechaza de manera categórica, firme y absoluta la nueva y ridícula patraña del secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Marco Rubio, que designa como organización terrorista al inexistente Cartel de los Soles”, indicó la cancillería en un comunicado.

Contexto: Polymarket: se disparan las probabilidades de que Estados Unidos inicie un conflicto militar con Venezuela

“Ridículos, son unos ridículos. Se repiten y se repiten y se repiten, y por eso van de fracaso en fracaso”, dijo por su parte la vicepresidenta Delcy Rodríguez en un acto de gobierno. “Si ellos de verdad quisieran combatir el narcotráfico, tendrían que irse a Ecuador y buscar ahí mismo, en la presidencia de la República, que tiene la principal empresa de exportación de cocaína para el mundo”.

Caracas asegura que la designación se trata de una “infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela”.

Con información de AFP

Nicolás MaduroDonald TrumpVenezuela

