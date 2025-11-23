Suscribirse

Estas son las aerolíneas que seguirán volando sobre Venezuela, a pesar de la advertencia de seguridad de EE.UU.

Turkish Airlines, Avianca, Latam e Iberia, entre otras, decidieron cancelar sus vuelos a Venezuela.

Redacción Mundo
23 de noviembre de 2025, 10:25 p. m.
La alerta fue emitida en medio de las tensiones entre EE.UU. y Venezuela
La alerta fue emitida en medio de las tensiones entre EE.UU. y Venezuela

Las aerolíneas Avior Airlines (Venezuela) y Copa Airlines (Panamá) confirmaron que mantendrán sus operaciones en Venezuela, a pesar de la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.

La alerta hizo que se cancelaran vuelos de otras compañías aéreas.

Por su parte, el presidente de la aerolínea Avior Airlines, Juan Bracamonte, aseguró que mantendrá sus rutas a nivel nacional e internacional.

“Como Presidente de Avior Airlines quiero transmitir tranquilidad a nuestros pasajeros: todos nuestros vuelos nacionales e internacionales se mantienen operando con normalidad”, dijo Bracamonte en su cuenta en la red social X.

“Avior Airlines continuará siendo el puente que conecta a Venezuela con el mundo y a nuestras regiones entre sí”, ha añadido el directivo de la aerolínea.

Contexto: “Panfletos sobre Caracas”: destapan la posible estrategia de Estados Unidos para el día de cumpleaños de Nicolás Maduro

Copa Airlines también ha mantenido el vuelo de este sábado desde Aeropuerto Internacional de Maiquetía-Simón Bolívar, el principal aeropuerto que da servicio a la capital venezolana, Caracas.

El sábado, 22 de noviembre, Iberia, la portuguesa TAP y aerolíneas de Colombia y de Brasil han cancelado sus vuelos desde y hacia Venezuela por la alerta estadounidense sobre posibles problemas de interferencias y seguridad, en medio de la escalada de tensión entre ambos países y el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en zonas cercanas al país latinoamericano.

International Airlines Group
La alerta fue acatada por varias aerolíneas que vuelan a Caracas.

“Se recomienda a los operadores extremar la precaución al operar en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía (SVZM FIR) a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores”, indicaba el organismo estadounidense en un comunicado.

La FAA apuntó que desde septiembre han registrado un aumento de las interferencias en el país y una mayor actividad militar por parte del Estado venezolano. Aunque por el momento han asegurado que Venezuela no ha manifestado la intención de atacar a aviones civiles, han advertido de su capacidad militar para llevar a acabo ataques de este tipo.

Estados Unidos ha estado bombardeando embarcaciones que transportaban droga en la región del Caribe y el Pacífico y ha intensificado su presencia militar en la zona con la operación ‘Lanza del Sur’, incluido el despliegue del portaaviones ‘USS Gerald Ford’, el más grande de la Armada estadounidense.

El movimiento de aeronaves comerciales se ha visto afectado en el espacio aéreo venezolano
El movimiento de aeronaves comerciales se ha visto afectado en el espacio aéreo venezolano.

El Gobierno liderado por Donald Trump ha acusado a las autoridades venezolanas de tener vínculos con el Cártel de los Soles --banda criminal relacionada con el narcotráfico-- y ha anunciado que declarará a este grupo como organización terrorista extranjera el próximo 24 de noviembre.

Con información de Europa Press*

