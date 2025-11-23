El mensaje en inglés de Nicolás Maduro que causó revuelo en redes sociales: “Pueblo de Estados Unidos, escúchenme”

Nicolás Maduro volvió a usar frases en inglés para enviarle un mensaje directo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en medio de la escalada de tensiones de los últimos meses.

En un evento público en el que participaron estudiantes estadounidenses en territorio venezolano, durante un acto por el Día Nacional del Estudiante Universitario, Maduro intentó mostrar una postura “conciliadora” frente a lo que él llama una “amenaza” por parte de los EE. UU.

“Dialogue, yes. Peace, yes. Respect, yes. War, no. Never war”, dijo Maduro en una frase que traduce: “¿Diálogo? ¡Sí! ¿Paz? ¡Sí! ¿Respeto? Sí. ¿Guerra?, guerra no, ¡jamás la guerra!”.

🇻🇪🇺🇸 | Maduro:



“The people in the United States, listen to me.



Dialogue? Yes!



Peace? Yes!



Respect? Yes.



War? Listen to me, war no, never never war!”.pic.twitter.com/gSFaQlgp3q — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 23, 2025

El dictador venezolano aseguró que el camino hacia un futuro debe construirse a partir de la comunicación abierta y el rechazo a cualquier forma de enfrentamiento militar.

Durante la ceremonia, Maduro no solo se limitó a ofrecer un discurso, sino que además protagonizó una escena singular al animarse a bailar una pieza de música electrónica.

Esta creación había sido compuesta a partir de fragmentos de intervenciones anteriores del propio presidente, en las que abogaba por la paz y rechazaba con firmeza cualquier forma de conflicto bélico.

“Es viernes, ¿y qué pasa el viernes?, ¿y qué vamos a hacer hoy? La Venezuela en paz, viernes en la noche se declara en rumba (fiesta) total, ¡Rumba, rumba, rumba! ¡Es viernes y me voy de rumba! ¡Y a mí no me para nadie! ¡Música!”, dijo Maduro mientras bailaba.

🇻🇪🇺🇸 | Maduro baila la “canción oficial contra el despliegue de EE.UU.” en plena tensión militar. pic.twitter.com/iMshKrTeUT — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 22, 2025

Vitoreado por cientos de estudiantes que celebraban su día, Maduro dijo que las “asechanzas” de Estados Unidos no lo detendrán.

Estados Unidos desplegó desde agosto una flotilla de buques de guerra, a la que se sumó el portaviones más grande del mundo.

Washington alega que las maniobras buscan frenar el narcotráfico mientras el régimen denuncia una “amenaza militar letal” para derrocar a Maduro.

La operación antinarcóticos de Estados Unidos dejó hasta ahora más de 80 muertos en una veintena de ataques contra presuntas narcolanchas. Maduro tacha estos bombardeos de “ejecuciones extrajudiciales”.

Donald Trump y Nicolás Maduro. | Foto: AFP

La administración del presidente Donald Trump tiene previsto además declarar como organización terrorista al supuesto Cartel de los Soles que vincula con Maduro.

Una declaratoria de este tipo da soporte legal a una acción militar contra Venezuela, aunque Trump ha mostrado su intención de dialogar con Maduro.