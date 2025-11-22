Alerta aérea en Venezuela: aerolíneas cancelan vuelos a Caracas tras advertencia de seguridad de EE.UU.

Iberia y otras aerolíneas comunicaron en las últimas horas de hoy sábado, 22 de noviembre, que suspenderán temporalmente sus vuelos comerciales hacia Venezuela.

En total, seis aerolíneas cancelaron este sábado sus conexiones con Venezuela, luego de que Estados Unidos advirtiera a la aviación civil sobre un “aumento de la actividad militar” en medio del despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe, informó a la AFP el gremio de líneas aéreas.

La española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean, la brasileña GOL y la chilena Latam cancelaron sus operaciones, según dijo la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza.

Avianca es una de las aerolíneas que canceló vuelos a Caracas. | Foto: Getty Images

La suspensión ocurre luego de que el regulador de la aviación estadounidense emitiera el viernes la advertencia a las aeronaves civiles que circulan por el espacio aéreo venezolano.

Iberia, por su parte, aseguró que continuará analizando la evolución de la situación en el país suramericano para determinar en qué momento reanudará sus servicios, según indicaron fuentes de la propia aerolínea.

La Administración Federal de Aviación (FAA) instó a las aeronaves en la zona a “extremar la precaución” debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”.

“Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluso durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo, y para los aeropuertos y las aeronaves en tierra”, indicó.

La FAA dijo que desde septiembre han registrado un aumento de las interferencias en el país y una mayor actividad militar por parte del Estado venezolano.

Anuncio de la Administración de Aviación Federal. | Foto: FAA

Aunque por el momento han asegurado que Venezuela no ha manifestado la intención de atacar a aviones civiles, han advertido de su capacidad militar para llevar a cabo ataques de este tipo.

“Sus fuerzas armadas poseen aviones de combate avanzados y múltiples sistemas de armas capaces de alcanzar o superar las altitudes de operación de las aeronaves civiles”, dice el comunicado.

En este sentido, varios aviones habrían notificado a la FAA recientemente problemas relacionados con interferencias mientras se encontraban sobrevolando el espacio aéreo venezolano. “En algunos casos, provocó efectos persistentes durante todo el vuelo”, advirtió.

Varias aerolíneas han cancelado sus vuelos a Caracas. | Foto: Getty Images

Washington ha enviado un grupo de ataque de portaaviones, otros buques de guerra y aeronaves furtivas a la región, un despliegue que, según afirma, tiene como objetivo frenar el narcotráfico, pero que ha generado temores en Caracas de que el objetivo sea un cambio de régimen.

La advertencia a las aeronaves se produce pocos días antes de que entre en vigor la designación por Estados Unidos como organización terrorista a un cártel narcotraficante vinculado a Nicolás Maduro.