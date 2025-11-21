Estados Unidos lanza fuerte alerta aérea por actividad militar en Venezuela: riesgo para vuelos en todo el Caribe

Estados Unidos alertó a los operadores de vuelos sobre la seguridad en la región del Caribe, abarcando Venezuela, por riesgos en la seguridad debido a la presencia militar que ordenó el Gobierno del país norteamericano para hacer frente al narcotráfico.

“Se recomienda a los operadores que extremen las precauciones al operar en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía (SVZM FIR) a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”, determinó la Administración Federal de Aviación (FAA).

Los vuelos podrían sufrir interferencias que dañan equipos de comunicación y navegación críticos. | Foto: 123RF

La agencia aérea emitió este viernes, 21 de noviembre, un aviso NOTAM —que corresponde a una notificación de información esencial sobre instalaciones, procedimientos o peligros aeronáuticos—, el cual abarca todo el territorio venezolano y zonas marítimas adyacentes.

🇺🇸 The U.S. Federal Aviation Administration (FAA) has just issued a Notice to Airmen (NOTAM) for the entirety of the Maiquetía Flight Information Region (SVZM), which covers all of Venezuela and a large section of the Southern Caribbean. pic.twitter.com/3rSdnQ8Bo4 — World In Last 24hrs (@world24x7hr) November 21, 2025

“Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluso durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo, o para los aeropuertos y las aeronaves en tierra”, se lee en el informe de la FAA.

Los aviones deben extremar las precauciones en el Caribe y en Venezuela. | Foto: Captura de pantalla de la plataforma FlightRadar

La administración de aviación además aseguró que, desde septiembre de este año, “se ha registrado un aumento en la interferencia de los Sistemas Globales de Navegación por Satélite (GNSS)” en la región del Caribe y de Venezuela. “Así como en la actividad asociada al incremento de la preparación militar en Venezuela”.

El informe publicado detalla que algunos aviones civiles han informado a la administración que enfrentaron interferencias mientras cruzaban el territorio, y que estas persistieron durante todo el vuelo.

Estados unidos ya había lanzado advertencias de vuelos hacia Venezuela, tanto a turistas, a los ciudadanos estadounidenses y, ahora, a todos los operadores —tanto civiles como del Estado— a sobrevolar sobre el Caribe y en el país sudamericano.

Según la FAA, “los inhibidores y suplantadores de GNSS pueden afectar a las aeronaves hasta 250 millas náuticas y pueden impactar una amplia variedad de equipos críticos de comunicación, navegación, vigilancia y seguridad a bordo”.

La alerta se debe al aumento de operaciones militares por parte de Venezuela. | Foto: Getty Images

Se le suma que, también desde septiembre, el país latinoamericano ha llevado a cabo varios ejercicios militares, además de que el régimen ha ordenado la movilización de miles agentes del ejército.

“Si bien Venezuela no ha expresado en ningún momento la intención de atacar la aviación civil, las fuerzas armadas venezolanas poseen aeronaves de combate avanzadas y múltiples sistemas de armas capaces de alcanzar o superar las altitudes operativas de las aeronaves civiles, así como un riesgo potencial a baja altitud por parte de sistemas portátiles de defensa aérea (MANPADS) y artillería antiaérea”, se lee en el comunicado oficial.