Buque de guerra de EE. UU. bloqueó una embarcación rusa que se dirigía a Venezuela: Aumenta la tensión en el Caribe

La agencia de noticias Bloomberg pudo confirmar que en medio de la escalada de tensiones por el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe, se presentó una situación complicada con una embarcación de origen ruso que se dirigía a Venezuela.

Según el medio de noticias, se trata de un petrolero ruso que tuvo que dar vuelta al ser bloqueado por un buque de guerra estadounidense que se encuentra desplegado cerca de Venezuela, país al que se dirigía la embarcación.

El petrolero sería parte de una larga lista de embarcaciones sancionadas por Estados Unidos, lo que plantea la duda sobre si el Gobierno de los Estados Unidos puede intervenir la ayuda que Moscú le estaría prestando en materia energética al régimen de Maduro.

Buque ruso tuvo que dar vuelta mientras se dirigía a Venezuela | Foto: X/@AirAssets

Bloomberg pudo confirmar que el buque ruso Seahorse tenía como destino Venezuela para entregar un cargamento de combustible y tenía como fecha de llegada el pasado 13 de noviembre, cuando el destructor USS Stockdale le bloqueó el paso, lo que obligó a la embarcación rusa a cambiar de rumbo.

Según pudo corroborar el medio, el buque decidió dar vuelta y dirigirse hacia Cuba, navegando por aguas territoriales venezolanas con dirección a Puerto Rico, sin embargo, el buque petrolero ruso habría intentado entrar a Venezuela pero sin lograrlo, sigue navegando por el Caribe.

El Seahorse, por su parte, está sujeto a sanciones del Reino Unido y la Unión Europea y es uno de los cuatro buques rusos que transportan nafta a Venezuela, país sancionado, dice Bloomberg en su artículo.

El buque petrolero completó una descarga a finales de octubre, después zarpó rumbo a Cuba y, cuando emprendía su retorno hacia Venezuela, un navío estadounidense se interpuso en su ruta, agrega el texto.

Esta vista aérea muestra el destructor USS Stockdale (DDG-106). | Foto: AFP

El impase tuvo lugar un día después de que el Parlamento venezolano aprobara una prórroga que extiende por 15 años las operaciones de dos empresas petroleras venezolanas con importante participación accionaria rusa.

En los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Venezuela abrió varias empresas mixtas con participación mayoritaria de la estatal Pdvsa en conjunto con otras energéticas, especialmente de países aliados como China y Rusia.

Petroperijá y Boquerón son dos campos de petróleo y gas operados por Pdvsa en conjunto con Roszarubezhneft, empresa que heredó los activos en Venezuela de Rosneft, la estatal rusa sancionada por Estados Unidos en 2020. Rusia participa en otras tres empresas mixtas en el país.

Vladimir Putin y Nicolás Maduro | Foto: AFP

El régimen de Maduro incrementó su producción petrolera este año hasta superar el millón de barriles diarios, según informes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), pero está lejos de los casi tres millones que extraía hasta 2014.