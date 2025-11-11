Suscribirse

Rusia revela la verdad sobre supuesto apoyo militar del Kremlin al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

El gobierno de Vladímir Putin manifestó nuevamente su condena a las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico.

Redacción Mundo
11 de noviembre de 2025, 6:34 p. m.
| Foto: AP

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, negó que las autoridades venezolanas ligadas al régimen de Nicolás Maduro les hayan solicitado ayuda militar en pleno aumento de las tensiones por los ataques de Estados Unidos contra supuestas embarcaciones del narcotráfico en el Caribe, y ante la amenaza de una posible intervención terrestre.

Lavrov salió al paso de las informaciones de que el régimen de Caracas habría pedido ayuda militar adicional de la que tiene apalabrada por acuerdos anteriores, como uno mucho más amplio ratificado en mayo de este año, que incluía, además de las áreas de seguridad y defensa, las de energía, comunicaciones, transporte y finanzas.

Además de confirmar que “no hubo solicitudes” de ayuda militar, Lavrov aprovechó para calificar de “inaceptables” las acciones que ha puesto en marcha Estados Unidos frente a las costas venezolanas “con el pretexto de luchar contra el narcotráfico”, según informaron varios medios estatales rusos.

| Foto: AP

“Así no es como operan los países que respetan la ley, sino más bien como operan aquellos que se consideran por encima de la ley”, dijo Lavrov, como parte de la defensa férrea que ha tenido Moscú sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, que enfrenta presiones de parte de Washington, a quien la Casa Blanca acusa de ser líder de agrupación narcotraficante del Cártel de los Soles.

No obstante, el canciller Lavrov matizó que Rusia colaborará con Venezuela con a sus obligaciones contractuales con base a su último acuerdo de asociación estratégica, que se encuentra en sus últimas etapas de ser ratificado por Moscú, como parte de la alianza que mantiene el Kremlin con Caracas.

La última de estas operaciones se produjo este lunes contra dos embarcaciones en aguas internacionales del océano Pacífico. El ataque estadounidense dio de baja a seis personas que “portaban narcóticos y transitaban por una ruta de tráfico de narcóticos”, según afirmó el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

| Foto: Getty Images

Hace poco más de un mes, Estados Unidos comenzó sus ataques contra estas supuestas embarcaciones del narcotráfico que transitan por el mar Caribe y el océano Pacífico y desde entonces ha hundido una veintena de barcos y matado a 75 personas.

Naciones Unidas, además de los gobiernos de Venezuela y Colombia, han denunciado estas prácticas como asesinatos extrajudiciales y aseguran de que las víctimas serían principalmente pescadores. En Caracas existe el temor de una posible intervención militar estadounidense, un extremo del que alerta también al gobierno de Gustavo Petro.

Con información de Europa Press.

RusiaVladimir PutinNicolás MaduroVenezuelaEstados UnidosDonald Trump

