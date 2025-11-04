Gustavo Petro envió inesperada felicitación a las fuerzas militares de Maduro: “Fue mi propuesta”

Este martes 4 de noviembre, el mandatario, Gustavo Petro, publicó un extenso mensaje por medio de su cuenta personal de X, el cual agitó las redes sociales, en medio de la fuerte tensión que existe entre Donald Trump y Nicolás Maduro.

En el mensaje, el jefe de Estado felicitó a las Fuerzas Militares del señalado régimen de Maduro, al destacar que está adelantando operativos en contra de campamentos del narcotráfico.

El mandatario expresó que esa fue una de las propuestas que lanzó a Maduro. Además, insistió en que debe existir una cooperación entre las Fuerzas Militares de Colombia y Venezuela.

“Muy bien que la fuerza pública venezolana esté destruyendo campamentos del narcotráfico. Fue mi propuesta a Maduro y por eso se deben coordinar fuerzas para destruir las mafias en vez de dispersarlas”, posteó el jefe de Estado.

Nicolás Maduro y Gustavo Petro | Foto: COLPRENSA

Sumado a ello, el presidente Petro volvió hacer referencia sobre la amenaza de una eventual invasión a Venezuela por parte de Estados Unidos, advirtiendo que esa situación, “expandirá el narcotráfico y robo de petróleo y gasolina en gran escala. La invasión solo será un disparador mayor del narcotráfico y los mercados ilegales del petróleo, el oro, la gasolina y el coltán”.

“Un fortalecimiento del Estado venezolano por la vía democrática, que es pasar por la legitimidad del pueblo, es decir, por elecciones verdaderamente libres, permitirá una gestión más fuerte del gobierno elegido sobre sus recursos naturales y sobre su territorio”, avanzó en el mensaje Gustavo Petro.

También dejó de presente: “El presidente Trump debe saber que el gran comprador de cocaína del Catatumbo, única zona de cultivos de hoja de coca cerca a la frontera colombo/venezolana es la Nueva Junta del Narcotráfico, organización multinacional federada compuesta de mafias albanesas con presencia directa en Colombia, Ecuador y Venezuela; mafias italianas, uruguayas, y colombianas”.

“Son los miembros de esta gran mafia multinacional los que han enviado sus políticos para, a través, de los congresistas de la Florida llegar a Marco Rubio, cegado por sectarismo y odio ideológico, y llevan hacia una muy desacertada política antinarcóticos en provecho del cartel más grande del mundo en el mercado de la cocaína: la llamada Junta del Narcotráfico”, recalcó el jefe de Estado.

Finamente, afirmó: “De la DEA solo hemos recibido como ayuda en la persecución de esta mafia, la detección de Salvador Marset, antiguo preso en cárceles estadounidenses por narcotráfico, autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo Pecci, pero varios más que salieron de esas mismas cárceles son miembros actuantes de la Junta del Narcotráfico actual. Enviaré a la oficina del vicepresidente Vance toda nuestra información disponible”.