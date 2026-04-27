Hombre siguió comiendo durante el tiroteo en la cena de corresponsales de Donald Trump. Esta fue su insólita explicación

Mientras el presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump y miembros del gabinete eran evacuados del salón del Washington Hilton y los comensales se tiraban al suelo o huían tras escucharse disparos en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, un hombre permaneció sentado en su silla comiendo su ensalada de burrata con absoluta calma. Las imágenes lo convirtieron en uno de los momentos más virales del fin de semana.

El hombre es Michael Glantz, agente de talentos de la agencia Creative Artists Agency (CAA) y representante de figuras como la periodista Christiane Amanpour y el presentador Wolf Blitzer, quien fue derribado en el caos. Fue la propia Amanpour quien lo identificó en redes sociales: “Tranquilo, sereno y siguiendo adelante en una crisis aterradora, mi súper agente Michael Glantz”, escribió.

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Glantz explicó su reacción sin mayor drama. “Soy neoyorquino. Vivimos con sirenas y actividad todo el tiempo. No tenía miedo. Había cientos de agentes del Servicio Secreto lanzándose sobre mesas y sillas, y yo quería observar”, dijo al New York Times.

Trump en rueda de prensa tras el ataque. Foto: AFP

También explicó por qué no se tiró al suelo. “Primero, tengo la espalda mal. No podía bajarme al suelo, y si lo hacía, habrían necesitado gente para levantarme. Y segundo, soy maniático de la higiene. No había forma de que me pusiera con mi nuevo esmoquin en el sucio suelo del Hilton. No iba a pasar”, aseguró.

En una entrevista con TMZ, Glantz dijo sentirse “muy seguro” dado el operativo policial y admitió que lo único que le preocupaba era Wolf Blitzer, quien cayó en el caos. “Y asegurarme de que mi ensalada no se desperdiciara”, agregó.

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El video de Glantz circuló rápidamente en X, donde los usuarios buscaron su identidad y la inteligencia artificial Grok lo confundió con el secretario de Defensa Pete Hegseth. Glantz tuvo que corregirlo: “Les prometo que no soy Pete Hegseth”.

La primera dama Melania Trump y el presidente Donald Trump asisten a la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton. Foto: AP

El tiroteo se produjo cuando el sospechoso, identificado como Cole Allen, de 31 años, oriundo de Torrance, California, fue interceptado armado en un puesto de control de seguridad fuera del salón del Washington Hilton. Un agente del Servicio Secreto recibió un disparo, pero sobrevivió gracias a su chaleco antibalas. Allen fue arrestado en el lugar.

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La cena marcó la primera asistencia de Trump al evento anual mientras ejercía como presidente de los Estados Unidos. El Washington Hilton es además el mismo lugar donde en 1981 ocurrió el intento de asesinato contra el presidente Ronald Reagan, en el cual resultó herido por un disparo.