Soldado que ganó 400.000 dólares apostando por la captura de Maduro se declaró inocente: su defensa lo calificó como “un héroe”

Gannon Ken Van Dyke, el suboficial mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense acusado de usar información clasificada sobre la Operación Resolución Absoluta, donde se capturó a Nicolás Maduro, para ganar más de 400.000 dólares en la plataforma Polymarket, se declaró inocente este martes ante un tribunal federal en Manhattan.

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Van Dyke, de 38 años, con sede en Fort Bragg, compareció en ropa de civil ante la jueza Margaret Garnett. Tras la audiencia, su abogado Mark Geragos fue contundente: “El señor Van Dyke es un héroe americano”. Geragos sostuvo que su cliente fue acusado de “algo que no es un crimen” y prometió impugnar el “núcleo” de los cargos.

La jueza ordenó a Van Dyke entregar su pasaporte y sus armas de fuego. Quedó en libertad bajo una fianza de $250.000 y deberá regresar a la Corte el próximo 8 de junio para una conferencia previa al juicio. Otro de sus abogados, Zach Intrater, indicó al tribunal que su cliente se encuentra actualmente de licencia.

El 3 de enero, Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro. Foto: GETTY IMAGES

Según la Fiscalía, Van Dyke participó en la planificación y ejecución de la captura de Maduro en las primeras horas del 3 de enero, cuando soldados estadounidenses extrajeron al expresidente venezolano y a su esposa de la base militar de Fuerte Tiuna en Caracas bajo fuego de la operación militar que incluyó otros objetivos.

El militar habría abierto una cuenta en Polymarket el día después de Navidad y lanzado 13 apuestas entre el 27 de diciembre y la noche del 2 de enero, horas antes de que las fuerzas entraran al espacio aéreo venezolano. Sus $33.034 dólares invertidos (117 millones de pesos aproximadamente) le generaron 409.881 dólares en ganancias (más de 1.450 millones de pesos colombianos).

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El fiscal Ryan Finkel señaló que por ahora no hay planes de añadir acusados ni cargos adicionales contra Van Dyke, aunque aclaró que “no lo descartaría del todo”. Es la primera vez que la Fiscalía Federal procesa un caso de uso de información privilegiada en un mercado de predicción.

Donald Trump habló sobre el soldado implicado en el escándalo de apuestas. Foto: Fotomontaje Redes sociales/ AFP

El caso llega en un momento de creciente escrutinio sobre las plataformas de predicción. El hijo mayor de Trump es asesor de Polymarket y de su principal competidor, Kalshi, y es inversor en Polymarket. La plataforma Truth Social de Trump lanzará además su propio mercado de predicción llamado Truth Predict.

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Tras el arresto de Van Dyke, Trump dijo estar preocupado por la tendencia global de apostar sobre eventos geopolíticos y afirmó que el mundo se ha convertido en un casino. “No estoy contento con eso”, agregó el mandatario estadounidense.