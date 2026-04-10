Nicolás Maduro intentó comprar misiles balísticos a Irán, según impactante informe

El Ministerio de Defensa venezolano, que en dicho momento estaba en manos de Nicolás Maduro y su ministro Vladimir Padrino López, asignó fondos en 2020 para la compra de un sistema de misiles balísticos a Irán valorado en más de 400 millones de dólares, reveló este miércoles Político, citando a dos personas familiarizadas con documentos administrativos internos que autorizan la transacción.

La operación nunca se concretó, pero el informe revela que las gestiones fueron más extensas y avanzaron más de lo que se había informado anteriormente.

Según el medio estadounidense, un memorando del Ministerio de Defensa venezolano fechado el 17 de enero de 2020 y aprobado por el entonces ministro Vladimir Padrino López detallaba el funcionamiento de la transacción, donde el gobierno venezolano planeaba canalizar los fondos a través de empresas estatales para concretar la compra, y el sistema de misiles sería operado desde plataformas instaladas en buques de la Armada venezolana.

El documento fue descrito en detalle al medio por las dos fuentes, a quienes se concedió el anonimato para hablar sobre información sensible. Mientras que se cita a Elliott Abrams, quien se desempeñaba como representante especial de Trump para Irán y Venezuela durante el primer mandato, y que confirmó a Politico que la administración estaba al tanto de las conversaciones entre Caracas y Teherán sobre misiles balísticos en ese momento, pero dijo desconocer la existencia del documento específico.

Según Abrams, Washington dejó claro que esa adquisición era inaceptable y los esfuerzos de Venezuela nunca se concretaron. “Finalmente, los esfuerzos de Venezuela cesaron”, dijo.

Nicolás Maduro con el entonces presidente de Irán, Ebrahim Raisi. Foto: AFP

La revelación tiene un componente irónico, ya que siete meses después de la fecha que figura en el memorando, en agosto de 2020, Maduro declaró en televisión que comprar misiles a Irán “no se nos había ocurrido”, pero que era “una buena idea”.

Por su parte, la Casa Blanca y el Departamento de Estado declinaron comentar si la administración conocía el documento durante el primer mandato de Trump.

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El informe llega en un momento en que funcionarios de la administración Trump han invocado los vínculos entre Venezuela e Irán como parte de su justificación para la captura militar de Maduro el pasado 3 de enero en Caracas para su procesamiento por la justicia de Estados Unidos.

El secretario de Estado Marco Rubio declaró en enero que Venezuela era “para Irán, su principal centro de operaciones en el hemisferio occidental”, y el secretario del Interior Doug Burgum argumentó en marzo que Venezuela representaba una amenaza directa para Estados Unidos debido a esos vínculos.

Los misiles habrían tenido capacidad de llegar hasta los Estados Unidos. Foto: Getty Images

Sin embargo, Politico señala que no hay indicios de que la administración Trump tuviera en cuenta la influencia iraní en Venezuela cuando ordenó la operación militar que derrocó a Maduro.

No todos los analistas comparten esa lectura de amenaza. Geoff Ramsey, investigador del Atlantic Council, advirtió a Politico que la idea de que Venezuela funciona como base de operaciones avanzada para ataques iraníes “se difunde más de lo debido”. También existían dudas sobre si Venezuela contaba con los fondos necesarios para una adquisición de esa magnitud, dado el impacto de las sanciones en su economía.

Desde la caída de Maduro, Padrino López fue destituido del gobierno por la presidenta interina Delcy Rodríguez el 18 de marzo. Sin embargo, según Politico, algunos analistas advierten que los vínculos entre funcionarios venezolanos y el régimen iraní podrían continuar.

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Abrams expresó dudas sobre si los cubanos e iraníes que se encontraban en Venezuela antes de la captura de Maduro han regresado a sus países y si la presencia de inteligencia se ha “reducido” o “eliminado”.

Al igual que Carrie Filipetti, exrepresentante especial adjunta para Venezuela en el Departamento de Estado, no está convencida de que la presencia de Delcy Rodríguez en el poder sea suficiente para eliminar esos vínculos con el régimen iraní, ya que ella considera que la mandataria es simplemente “Maduro con un vestido”.