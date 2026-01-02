Régimen de Maduro respalda a Irán en medio de protestas mortales y acusa a EE. UU. de promover una estrategia de desestabilización

En Irán, miles de manifestantes se tomaron las calles para mostrar su descontento con el actual gobierno del país, y con la finalidad de derrocar al presidente. Se han compartido imágenes en redes sociales que dan cuenta de las personas quemando banderas y participando en desmanes sociales.

Las autoridades iraníes han registrado la muerte de al menos seis personas desde el inicio de las protestas, el pasado domingo, 28 de diciembre.

Las protestas iniciaron en distintos lugares de Irán, llegando hasta la capital Teherán, en contra del desplome de la moneda y la crisis económica. Actualmente, un dólar vale 1,45 millones de riales.

Las manifestaciones iniciaron en contra de la crisis económica, que ha llevado a niveles históricos. Foto: Middle East Images via AFP

Lo que empezó como una manifestación de comerciantes, se ha tornado más violenta y con otros tintes: las consignas que gritan pide la “muerte al dictador”, en referencia al jefe de Estado de Irán —o ayatola—, Ali Jamenei.

Se intensifican las manifestaciones en Irán: las protestas llegan a la capital

Ante la situación, el régimen de Venezuela mostró su apoyo a Jamenei y el rechazo de las amenazas de Estados Unidos en tomar represalias si las autoridades de Irán se confrontan con los manifestantes y resultan más muertes en las protestas.

“La República Bolivariana de Venezuela expresa su profunda preocupación ante las recientes narrativas de confrontación emitidas por el Gobierno de los Estados Unidos de América contra la hermana República Islámica de Irán”, escribió el régimen de Nicolás Maduro en un comunicado.

Han muerto unas seis personas desde el pasado domingo. Foto: AFP

“En este sentido, Venezuela manifiesta su firme solidaridad con el Pueblo y el Gobierno iraní, haciendo un llamado al cese de las posturas injerencistas que comprometen la estabilidad regional”, se lee en el informe.

Donald Trump lanza ultimátum a Irán en medio de protestas en todo el país: “Estamos preparados y listos para actuar”

Venezuela enfrenta sus propias presiones estadounidenses, pues las fuerzas de Norte América hacen presencia en el Caribe para combatir el narcotráfico, además de poner a Maduro contra las cuerdas para que abandone el poder con una serie de severas sanciones que ha impuesto el Gobierno de Donald Trump.

“Consideramos que el uso de un lenguaje de fuerza se aparta de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas”, continúa el comunicado de Venezuela. “Tales pronunciamientos representan un riesgo para la paz internacional y dificultan la construcción de soluciones basadas en el respeto mutuo”.

🇮🇷🇺🇸‼️ | LO ÚLTIMO — Las protestas continúan en Teherán y en múltiples ciudades de Irán, pese al silencio de buena parte de la prensa progresista internacional frente a la represión del régimen islamista. Tras el respaldo claro y directo de Donald Trump a los manifestantes, miles… pic.twitter.com/2plquD7vu4 — UHN Plus (@UHN_Plus) January 2, 2026

“Venezuela observa con preocupación cómo se pretende desestabilizar a Irán mediante el uso de plataformas digitales para fomentar el conflicto interno, técnica propia de la Guerra de Quinta Generación”, agrega.

“Esta situación se agrava por el impacto de las Medidas Coercitivas Unilaterales que buscan la asfixia económica, configurando una estrategia de presión externa que vulnera la soberanía y la paz social de la hermana nación iraní”, remarca el régimen venezolano.

El documento publicado este viernes, 2 de enero, concluye que el régimen “reafirma que el único camino hacia la estabilidad duradera es el diálogo soberano y la diplomacia, sin interferencias extranjeras. Exhortamos a la comunidad internacional a favorecer espacios de entendimiento donde se respete el derecho inalienable de Irán a resolver sus asuntos internos bajo el marco de su propia legalidad y autonomía”.