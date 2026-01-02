Donald Trump lanza ultimátum a Irán en medio de protestas en todo el país: “Estamos preparados y listos para actuar”

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este viernes, 2 de enero, a Irán con una respuesta en caso de que mate a manifestantes del movimiento de protesta en el país islámico, cuyos dirigentes advirtieron que una intervención desestabilizaría la región.

Irán es escenario desde el domingo de importantes movilizaciones desencadenadas por el alto costo de la vida. Las protestas empezaron con cierres de comercios en Teherán, la capital, pero se extendieron a otros colectivos y regiones del país.

Al menos seis personas, entre ellas un miembro de las fuerzas de seguridad, murieron el jueves en el marco de estas protestas en el oeste del país, indicaron los medios locales de comunicación. Fueron los primeros choques mortales desde el inicio de las movilizaciones.

Comerciantes y comerciantes protestan en las calles de Teherán contra la situación económica y la crisis de la moneda iraní, el 29 de diciembre de 2025. Foto: AFP

“Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate”, escribió Trump el viernes en su plataforma Truth Social. “Estamos preparados y listos para actuar”, recalcó.

Las declaraciones del dirigente republicano desencadenaron una reacción inmediata de dos consejeros del líder supremo iraní, Ali Jamenei.

“La seguridad de Irán es una línea roja”, subrayó en la red social X Ali Shamjani. “Cualquier intervención que atente contra la seguridad de Irán bajo cualquier pretexto, se enfrentará a una respuesta contundente”, subrayó.

Mensaje emitido por Donald Trump Foto: Truth/DonaldTrump

Otro consejero, Ali Larijani, añadió en la misma plataforma que “Trump debería saber que cualquier injerencia estadounidense en este asunto interno equivaldría a desestabilizar toda la región y perjudicar los intereses estadounidenses”.

En los últimos días, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, calificó las protestas de “legítimas” y pidió a sus funcionarios escuchar las demandas de los manifestantes.

Plan de paz para Gaza, desarme de Hamás y amenaza a Irán: termina reunión entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu

“Desde un punto de vista islámico (…), si no resolvemos el problema de los medios de subsistencia de la gente, acabaremos en el infierno”, declaró en un discurso retransmitido por televisión.

Algunos funcionarios, sin embargo, advirtieron que responderían con firmeza ante cualquier escenario de inestabilidad.

🚨| URGENTE: Imágenes impactantes de esbirros del régimen terrorista de Irán en Hamedan, disparando a manifestantes en las calles. 🇮🇷 Los medios de comunicación progres están OCULTANDO ESTO. Dale ME GUSTA Y RT para que todos se enteren de esto: pic.twitter.com/Z7OwiMToZK — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) January 2, 2026

Hiperinflación

La República Islámica sufre desde hace años un encarecimiento desenfrenado de los productos básicos y una crónica devaluación de su moneda.

En el último año, el rial perdió más de un tercio de su valor frente al dólar, mientras que la hiperinflación de dos dígitos ha debilitado durante años el poder adquisitivo de los ciudadanos, en un país asfixiado por las sanciones internacionales.

El movimiento de protesta llega en un momento en el que Irán se encuentra debilitado tras los duros golpes sufridos por sus aliados regionales en Gaza, Líbano y Siria.

El presidente Donald Trump atacó una base nuclear iraní en el 2025. Foto: Semana/AP

También se produce después de que Naciones Unidas restableciera en septiembre las sanciones por su programa nuclear.

Esta cuestión ha envenenado las relaciones entre Teherán y las potencias occidentales desde hace años. Tanto Estados Unidos como Israel sospechan que el Gobierno iraní busca dotarse de la bomba atómica, algo que la República Islámica siempre ha negado.

En abril, Irán y Estados Unidos empezaron negociaciones, con mediación de Omán, sobre el programa nuclear.

Con información de AFP*