MUNDO

Plan de paz para Gaza, desarme de Hamás y amenaza a Irán: termina reunión entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu

El primer ministro israelí también se ha reunido durante la jornada con el secretario de Estado, Marco Rubio.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
29 de diciembre de 2025, 9:51 p. m.
Donald Trump y Benjamín Netanyahu.
Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Foto: AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este lunes, 29 de diciembre, en Florida al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en momentos en que Washington presiona para avanzar a la siguiente etapa del frágil plan de tregua en Gaza.

También abordaron el tema de Irán, y Trump afirmó que si Teherán reconstruye sus instalaciones nucleares, Estados Unidos “las derribaría”.

El presidente estadounidense restó importancia a las informaciones sobre las tensiones con el primer ministro israelí. Netanyahu “puede ser muy complicado”, pero sin su liderazgo tras los ataques de Hamás de octubre de 2023, Israel “podría no existir”, dijo.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla con la prensa mientras el presidente Donald Trump escucha en el club Mar-a-Lago, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (Foto AP/Alex Brandon)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla con la prensa mientras el presidente Donald Trump escucha en el club Mar-a-Lago, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (Foto AP/Alex Brandon) Foto: AP

“Tenemos unos cinco temas principales que estamos discutiendo, y Gaza será uno de ellos”, dijo Trump a los periodistas en su complejo Mar-a-Lago antes del encuentro.

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos cobrará 45 dólares a quienes no tengan un documento esencial para viajar: así funcionará el nuevo pago en los aeropuertos

Deportes

Luka Dončić lidera votaciones del NBA All-Stars 2026, ¿quién lo acompañará?, así se jugará el nuevo formato EE. UU. vs. Mundo

Noticias Estados Unidos

Melania Trump presume sus “éxitos” en el primer año del nuevo mandato: estas son las leyes que impactan a los jóvenes

Noticias Estados Unidos

Nueva York aumentará el boleto del transporte público y cambia su sistema: cuánto costará, beneficios y cuándo entran en vigor

Mundo

Así quedó carro en el que viajaba el boxeador Anthony Joshua luego del grave accidente donde reportan dos muertos

Noticias Estados Unidos

Cinco nuevas leyes entran en vigor en Florida desde el 1° de enero de 2026

Mundo

Donald Trump confirmó en vivo que hubo una “gran explosión” en Venezuela tras ataque direccionado en tierra

Mundo

Estados Unidos asegura que “el alto el fuego se mantiene” pese a los ataques de Israel en Gaza

Mundo

Netanyahu ordena bombardear de nuevo Gaza: acusa a Hamás de violar el cese al fuego

Mundo

Trump redobla sus advertencias a Hamás y asegura que si no cumple con el cese al fuego “serán erradicados”

Trump volvió a pedir a Hamás que entregue las armas para avanzar a la segunda fase de su plan de paz para Gaza. “Tiene que haber un desarme de Hamás”, afirmó, después de que el brazo armado del grupo islamista asegurara que no renunciará a sus armas.

Somalilandia: el polémico país reconocido por Israel que es ignorado por el resto del mundo

“Si no se desarman, tal y como acordaron, lo pagarán caro”, declaró Trump en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Netanyahu, por su parte, elogió a Trump: “Nunca hemos tenido un amigo como el presidente Trump en la Casa Blanca”.

Palestinos desplazados inspeccionan una zona rodeada de edificios destruidos en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza.
Palestinos desplazados inspeccionan una zona rodeada de edificios destruidos en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza. Foto: AP

La reunión, la quinta entre los dos líderes que se celebra en Estados Unidos este año, se produce en un momento en que algunos funcionarios de la Casa Blanca temen que Israel y Hamás estén retrasando la segunda fase del alto el fuego.

“No me preocupa nada de lo que esté haciendo Israel”, declaró Trump a periodistas. “Me preocupa lo que otras personas están haciendo o quizá no están haciendo. Pero no estoy preocupado. Han cumplido el plan”, aseguró.

Israel asegura que mató al ‘número dos’ de las milicias de Hamás en la Franja de Gaza

Según medios estadounidenses, Trump ansía anunciar en enero la formación de un gobierno tecnocrático que sustituya a Hamás en Gaza, así como el despliegue de una fuerza internacional de estabilización en la franja.

La visita de Netanyahu corona unos frenéticos días de diplomacia internacional en Palm Beach, donde Trump recibió el domingo a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para discutir el fin de la guerra desatada tras la invasión rusa en 2022.

El presidente Donald Trump habla mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, escucha durante una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida.
El presidente Donald Trump habla mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, escucha durante una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. Foto: AP

El alto el fuego en Gaza en octubre es uno de los principales logros del primer año de Trump en su regreso en el poder, pero su gobierno y los mediadores regionales quieren mantener el impulso.

*Con información de AFP.

Mas de Mundo

El vuelo representa un desafío logístico y tecnológico, con rotación de tripulación y protocolos especiales para garantizar la seguridad durante casi 30 horas de recorrido.

Estados Unidos cobrará 45 dólares a quienes no tengan un documento esencial para viajar: así funcionará el nuevo pago en los aeropuertos

Luka Doncic NBA ALL-STARS

Luka Dončić lidera votaciones del NBA All-Stars 2026, ¿quién lo acompañará?, así se jugará el nuevo formato EE. UU. vs. Mundo

Donald Trump y Benjamin Netanyahu

Plan de paz para Gaza, desarme de Hamás y amenaza a Irán: termina reunión entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu

x

Melania Trump presume sus “éxitos” en el primer año del nuevo mandato: estas son las leyes que impactan a los jóvenes

Metro Nueva York OMNY

Nueva York aumentará el boleto del transporte público y cambia su sistema: cuánto costará, beneficios y cuándo entran en vigor

Anthony Joshua sufre un accidente

Así quedó carro en el que viajaba el boxeador Anthony Joshua luego del grave accidente donde reportan dos muertos

A partir del 1° de enero de 2026, cinco nuevas leyes entran en vigor en Florida, incluyendo reformas en seguros para mascotas, salud preventiva y protección contra la crueldad animal.

Cinco nuevas leyes entran en vigor en Florida desde el 1° de enero de 2026

Donald Trump y Nicolás Maduro

Donald Trump confirmó en vivo que hubo una “gran explosión” en Venezuela tras ataque direccionado en tierra

Las montañas de Nevada podrían amanecer cubiertas de nieve durante el Día de Acción de Gracias 2025, complicando los desplazamientos festivos.

Tragedia en Mammoth Mountain: rescatista de esquí muere tras avalancha durante labores de seguridad

inseguridad

Inteligencia artificial amenaza contrataciones de programadores: Universidad de Stanford hace un estudio y muestra cifras reveladoras

Noticias Destacadas