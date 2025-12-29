Plan de paz para Gaza, desarme de Hamás y amenaza a Irán: termina reunión entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este lunes, 29 de diciembre, en Florida al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en momentos en que Washington presiona para avanzar a la siguiente etapa del frágil plan de tregua en Gaza.

También abordaron el tema de Irán, y Trump afirmó que si Teherán reconstruye sus instalaciones nucleares, Estados Unidos “las derribaría”.

El presidente estadounidense restó importancia a las informaciones sobre las tensiones con el primer ministro israelí. Netanyahu “puede ser muy complicado”, pero sin su liderazgo tras los ataques de Hamás de octubre de 2023, Israel “podría no existir”, dijo.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla con la prensa mientras el presidente Donald Trump escucha en el club Mar-a-Lago, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (Foto AP/Alex Brandon) Foto: AP

“Tenemos unos cinco temas principales que estamos discutiendo, y Gaza será uno de ellos”, dijo Trump a los periodistas en su complejo Mar-a-Lago antes del encuentro.

Trump volvió a pedir a Hamás que entregue las armas para avanzar a la segunda fase de su plan de paz para Gaza. “Tiene que haber un desarme de Hamás”, afirmó, después de que el brazo armado del grupo islamista asegurara que no renunciará a sus armas.

“Si no se desarman, tal y como acordaron, lo pagarán caro”, declaró Trump en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Netanyahu, por su parte, elogió a Trump: “Nunca hemos tenido un amigo como el presidente Trump en la Casa Blanca”.

Palestinos desplazados inspeccionan una zona rodeada de edificios destruidos en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza. Foto: AP

La reunión, la quinta entre los dos líderes que se celebra en Estados Unidos este año, se produce en un momento en que algunos funcionarios de la Casa Blanca temen que Israel y Hamás estén retrasando la segunda fase del alto el fuego.

“No me preocupa nada de lo que esté haciendo Israel”, declaró Trump a periodistas. “Me preocupa lo que otras personas están haciendo o quizá no están haciendo. Pero no estoy preocupado. Han cumplido el plan”, aseguró.

Según medios estadounidenses, Trump ansía anunciar en enero la formación de un gobierno tecnocrático que sustituya a Hamás en Gaza, así como el despliegue de una fuerza internacional de estabilización en la franja.

La visita de Netanyahu corona unos frenéticos días de diplomacia internacional en Palm Beach, donde Trump recibió el domingo a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para discutir el fin de la guerra desatada tras la invasión rusa en 2022.

El presidente Donald Trump habla mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, escucha durante una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. Foto: AP

El alto el fuego en Gaza en octubre es uno de los principales logros del primer año de Trump en su regreso en el poder, pero su gobierno y los mediadores regionales quieren mantener el impulso.

*Con información de AFP.