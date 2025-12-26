Israel anunció este viernes, 26 de diciembre, el reconocimiento de Somalilandia, una república que se separó de Somalia y que hasta ahora no había sido reconocida por ningún otro país.

Este territorio, del tamaño de Uruguay (175.000 km²), situado en el extremo noroeste de Somalia, es considerado desde ahora como “un Estado independiente y soberano”, según un comunicado de la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdulahi, conocido como “Irro”, saludó de inmediato “un momento histórico”.

La historia de Somalilandia

Somalilandia se segregó y declaró su independencia en 1991, cuando Somalia se hundía en el caos tras la caída del régimen militar del autócrata Siad Barre.

Desde entonces funciona de manera autónoma y se distingue por una relativa estabilidad en comparación con Somalia, afectada por la insurgencia islamista de Al Shabab y por conflictos políticos crónicos.

Hasta ahora no había sido reconocida por ningún país, lo que la mantenía en cierto aislamiento político y económico, pese a su ubicación estratégica a la entrada del estrecho de Bab el Mandeb, en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, que conecta el océano Índico con el canal de Suez.

Dadas las repercusiones geopolíticas que el acercamiento con Israel puede tener en la región del mar Rojo, el anuncio provocó una oleada de condenas por parte de Somalia, Yibuti, Egipto y Turquía.

Desde el 7 de octubre de 2023 y el ataque de Hamás al territorio israelí que desencadenó una guerra en Gaza, este conflicto ha tenido repercusiones regionales sin precedentes e Israel se vio envuelto en varios frentes, entre ellos con los rebeldes hutíes de Yemen, cuyas costas se encuentran en frente de las de Somalilandia.

Turquía denunció la “política expansionista” de Israel y su “manifiesta injerencia en los asuntos internos de Somalia”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores turco señaló “un nuevo ejemplo de las acciones ilegales del Gobierno de Netanyahu, destinadas a crear inestabilidad regional y mundial”.

Somalia y Somalilandia

Somalia considera a Somalilandia como parte integral de su territorio, por lo que cualquier reconocimiento internacional sería interpretado como una violación directa de su soberanía. Ante un escenario de este tipo, el gobierno somalí podría optar por romper relaciones diplomáticas con Israel o intensificar sus reclamos y protestas en distintos foros internacionales.

Además, una decisión de esta naturaleza incrementaría las tensiones políticas tanto a nivel interno como en el ámbito regional, en una zona ya marcada por la inestabilidad y los conflictos diplomáticos.

