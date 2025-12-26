Mundo

Somalilandia: el polémico país reconocido por Israel que es ignorado por el resto del mundo

Israel es el primer país en la historia en reconocer a Somalilandia, pero se cree que podría ser debido a facilidades comerciales y posición territorial.

Redacción Mundo
26 de diciembre de 2025, 10:44 p. m.
Israel: El primer país en reconocer a Somalilandia
Israel: El primer país en reconocer a Somalilandia Foto: Getty Images

Israel anunció este viernes, 26 de diciembre, el reconocimiento de Somalilandia, una república que se separó de Somalia y que hasta ahora no había sido reconocida por ningún otro país.

Este territorio, del tamaño de Uruguay (175.000 km²), situado en el extremo noroeste de Somalia, es considerado desde ahora como “un Estado independiente y soberano”, según un comunicado de la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdulahi, conocido como “Irro”, saludó de inmediato “un momento histórico”.

La historia de Somalilandia

Somalilandia se segregó y declaró su independencia en 1991, cuando Somalia se hundía en el caos tras la caída del régimen militar del autócrata Siad Barre.

Desde entonces funciona de manera autónoma y se distingue por una relativa estabilidad en comparación con Somalia, afectada por la insurgencia islamista de Al Shabab y por conflictos políticos crónicos.

Más de 1,6 millones de personas podrían verse afectadas por las inundaciones en Somalia, alerta Unicef

Hasta ahora no había sido reconocida por ningún país, lo que la mantenía en cierto aislamiento político y económico, pese a su ubicación estratégica a la entrada del estrecho de Bab el Mandeb, en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, que conecta el océano Índico con el canal de Suez.

¿Qué consencuencias hay en que Israel reconozca a Somalilandia?
¿Qué consencuencias hay en que Israel reconozca a Somalilandia? Foto: @CarlosMaslaton

Dadas las repercusiones geopolíticas que el acercamiento con Israel puede tener en la región del mar Rojo, el anuncio provocó una oleada de condenas por parte de Somalia, Yibuti, Egipto y Turquía.

Desde el 7 de octubre de 2023 y el ataque de Hamás al territorio israelí que desencadenó una guerra en Gaza, este conflicto ha tenido repercusiones regionales sin precedentes e Israel se vio envuelto en varios frentes, entre ellos con los rebeldes hutíes de Yemen, cuyas costas se encuentran en frente de las de Somalilandia.

Mueren 22 personas tras una explosión de municiones no detonadas en Somalia

Turquía denunció la “política expansionista” de Israel y su “manifiesta injerencia en los asuntos internos de Somalia”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores turco señaló “un nuevo ejemplo de las acciones ilegales del Gobierno de Netanyahu, destinadas a crear inestabilidad regional y mundial”.

Benjamin Netanyahu y
Benjamin Netanyahu y Abdirahman Mohamed Abdulahi Foto: @FEscrutinio

Somalia y Somalilandia

Somalia considera a Somalilandia como parte integral de su territorio, por lo que cualquier reconocimiento internacional sería interpretado como una violación directa de su soberanía. Ante un escenario de este tipo, el gobierno somalí podría optar por romper relaciones diplomáticas con Israel o intensificar sus reclamos y protestas en distintos foros internacionales.

Además, una decisión de esta naturaleza incrementaría las tensiones políticas tanto a nivel interno como en el ámbito regional, en una zona ya marcada por la inestabilidad y los conflictos diplomáticos.

Con información de AFP.

Noticias Destacadas