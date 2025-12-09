El pasado viernes, en el Winooski School District, en el estado de Vermont , se izó la bandera de Somalia en uno de los tres mástiles que quedan a las afueras de la institución, con el fin de honrar la comunidad somalí del distrito, lo que generó que el distrito escolar cerrara su página web ante la ola de mensajes racistas.

Cerca del 9% de los alumnos del distrito son de ascendencia somalí y en la escuela también tuvieron que desactivar varios de los teléfonos por la masiva reacción contra los originarios del país africano.

La bandera de Estados Unidos permanecía en el mástil central, mientras la de Somalia se encontraba en uno de los costados, respetando de esa manera los protocolos.

El Distrito Escolar de Winooski se pronunció a través de una publicación de Facebook, explicando la distribución de las banderas, sin generar irrespeto a ninguna:

“Primero, queremos asegurarles a todos que la bandera de Estados Unidos permanece en su lugar correspondiente, en su punto más alto, en total cumplimiento con el Código de la Bandera de Estados Unidos. El distrito tiene tres mástiles: la bandera de Estados Unidos en el mástil superior, la bandera del estado de Vermont en el segundo y, esta semana, la bandera de Somalia en el tercero”.

A su vez, indica la institución que la bandera estará allí por una semana: “La bandera somalí ondeará durante una semana como muestra de apoyo a los estudiantes y familias somalíes. Winooski es una comunidad orgullosamente diversa, y estamos comprometidos a reconocer y enaltecer las culturas e identidades representadas en nuestras escuelas".

Este polémico acontecimiento se da en el marco de las tensiones provocadas por fraudes multimillonarios asociados a programas gubernamentales, en los cuales la mayoría de los implicados son de ascendencia somalí, de acuerdo con información de Newsweek.

Donald Trump, la semana pasada, se refirió a los somalíes como “Basura”, también diciendo “No los quiero en nuestro país, para ser sincero... su país no sirve por algo“, estas declaraciones del mandatario estadounidense generaron una resonancia dentro de las comunidad somalí.

Y es que el temor ha golpeado a los inmigrantes, cuando los agentes federales entran a los edificios residenciales y generan pánico, por lo que algunos padres han optado por no llevar a sus hijos a la escuela ante el miedo de toparse con una patrulla.

El discurso proferido por el mandatario estadounidense se convirtió en el inicio de un martirio para las comunidades somalíes residentes en Estados Unidos, pues se aceleró la suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS), medida que podría acrecentar la deportación de somalíes en un periodo de tiempo corto.

Las declaraciones de Donald Trump acerca de los somalíes ha generado estigmatización dentro de Estados Unidos de estas comunidades. | Foto: Getty Images

Por su parte, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y otras autoridades han tildado al gobierno federal de utilizar la fuerza migratoria como instrumento de intereses políticos.

Hay personas de la comunidad somalí que llevan años al interior de los Estados Unidos, ya tienen negocios, han pagado impuestos a lo largo de su residencia y afirman que estas generalizaciones hechas por parte del presidente pueden ser peligrosas.

La somalí-estadounidense Ilhan Omar, representante demócrata, afirmó en el programa Face the Nations de CBS News que la comunidad somalí en Minnesota está molesta por el fraude que se perpetró en los programas gubernamentales, y afirmó de igual manera que las palabras del presidente Donald Trump podrían desencadenar “acciones peligrosas”, según informa Newsweek.

El superintendente del distrito escolar de Winooski, Wilmer Chavarria, se refiere a los comentarios de Donald Trump como “casi órdenes de marcha para que una gran parte de la población estadounidense salga y acose a nuestra comunidad“.

La policía seguirá investigando los mensajes que el distrito escolar de Winooski reenvía, con el fin de rastrear posibles amenazas y velar por la seguridad de la institución.