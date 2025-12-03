Suscribirse

EE. UU. suspende los trámites de ciudadanía y residencia para 19 países. Hay tres naciones latinoamericanas afectadas

La decisión llega luego de que el Gobierno asegurara que incrementaría las medidas contra los países que han “inundado nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos”.

Redacción Mundo
3 de diciembre de 2025, 12:05 p. m.
USCIS lleva a juicio a inmigrante latino: su testimonio le costó 200 años de cárcel
La administración de Trump paralizó la tramitación de “green cards” o tarjetas de residencia así como los procesos de ciudadanía. | Foto: Getty Images

Estados Unidos suspendió el procesamiento de solicitudes de ciudadanía y residencia para migrantes de 19 países, incluidos Cuba, Haití y Venezuela, en una medida que intensifica la política antimigratoria del presidente Donald Trump.

El magnate republicano ha endurecido particularmente su posición frente a estas tres naciones latinoamericanas, especialmente con Venezuela los últimos meses al ordenar un despliegue militar sin precedentes en el Caribe. Trump asegura que se trata de una operación para combatir el narcotráfico, pero Caracas denuncia que el objetivo es derrocar al dictador Nicolás Maduro.

Contexto: ¿Pidió cita para visa a la embajada de Estados Unidos y le tocó una lejana? Esta es la buena noticia del embajador (e) John McNamara

Cuba, en tanto, se halla bajo un embargo comercial estadounidense desde hace más de seis décadas y Haití, el país más pobre de América, está sumido en una crisis humanitaria por la violencia pandillera.

Según un memorando oficial divulgado el martes y al que accedió la AFP, la administración de Trump paralizó la tramitación de “green cards” o tarjetas de residencia, así como los procesos de ciudadanía para las personas procedentes de un total de 19 países que ya habían estado sujetos a restricciones de viaje en junio.

Tras la confusión presentada por la nueva tasa de 100.000 dólares, el gobierno de Estados Unidos aclara las dudas sobre el tema
Venezuela y Cuba hacen parte de la lista dada a conocer por los Estados Unidos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

La medida afecta, además de Cuba, Haití y Venezuela, a Afganistán, Birmania, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, República del Congo, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Turkmenistán y Yemen.

Altos cargos estadounidenses habían indicado los últimos días que endurecerían las políticas migratorias luego de que dos miembros de la Guardia Nacional fueran atacados a tiros cerca de la Casa Blanca en Washington.

Contexto: Estados Unidos incluye dos países latinos en la lista de “alto riesgo”: Trump ordena la revisión urgente de las Green Card

El sospechoso del ataque, que se cobró la vida de una guardia, es un ciudadano afgano que el martes se declaró no culpable de cargos de asesinato. El hombre llegó a Estados Unidos durante las evacuaciones masivas que siguieron a la retirada de las fuerzas extranjeras de Afganistán en 2021.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) “tiene un papel central en impedir que terroristas busquen refugio en Estados Unidos y de garantizar que sus procesos de selección, investigación y adjudicación den prioridad a la seguridad del pueblo estadounidense y respeten todas las leyes”, señala el memorando.

¿Sabe en qué consiste la visa dorada en Estados Unidos?
La reglamentación supone un duro revés para los ciudadanos de dichos países. | Foto: Getty Images

El documento agrega que el Gobierno comprobó recientemente “lo que la falta de evaluación, verificación y priorización de adjudicaciones rápidas puede hacerle al pueblo estadounidense”, citando como ejemplo al presunto autor del ataque a los guardias nacionales de la semana pasada.

Trump, que hizo campaña para regresar a la Casa Blanca con la promesa de deportar a millones de migrantes indocumentados, dijo el 26 de noviembre, tras el tiroteo, que planea “pausar permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”.

Contexto: “Nadie tiene derecho a una visa”: las palabras de Marco Rubio que reconfiguran el acceso a Estados Unidos

La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, también instó el lunes a ampliar la lista de países cubiertos por las restricciones de viaje de junio. “Acabo de reunirme con el presidente. Recomiendo una prohibición total de viajes para cada maldito país que ha inundado nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos que se creen con derecho a todo”, dijo en la red social X, sin nombrar las naciones que, en su opinión, deberían incluirse.

El martes, medios estadounidenses informaron de que las autoridades federales tienen previsto poner en marcha en los próximos días una importante operación de control de la inmigración en Minnesota, que se centraría en ciudadanos somalíes, lo que provocó la reacción de los dirigentes locales, que afirmaron que la policía estatal no cooperará.

