Estados Unidos

Kristi Noem pretende ampliar el “veto de viajes” para países que “están inundando EE. UU. con asesinos y sanguijuelas”

Las restricciones tiene la finalidad de prevenir la seguridad del país de Norte América, tras un reciente ataque letal a manos de un extranjero.

Redacción Mundo
2 de diciembre de 2025, 9:45 p. m.
Kristi Noem propuso prohibición total de viajes a ciertos países. | Foto: Win McNamee / Fotógrafo de plantilla/Getty Images - Alan Schein Photography/Getty Images

Estados Unidos está en búsqueda de endurecer las entradas al país para ciertos extranjeros que, según el Gobierno de Donald Trump, representa un peligro para la seguridad nacional, días después de que u tiroteo cerca de la Casa Blanca pusiera fin a la vida de una joven oficial de la Guardia Nacional que patrullaba la zona.

Una de las iniciativas que la administración pretende tomar es bloquear los viajes para más países, alimentando la lista de 19 naciones que, hasta ahora, tienen restricciones para la entrada a Estados Unidos, incluyendo a Venezuela —donde las tensiones crecen a raíz de la lucha contra el narcotráfico y la presión sobre Nicolás Maduro—, y Cuba.

Presidente Donald Trump
Presidente de EE. UU., Donald Trump. | Foto: Getty Images

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sentenció el lunes 1 de diciembre que, tras una reunión con el presidente Trump, le recomendó la “prohibición total de viajes a todos los malditos países que han estado inundando nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos a los derechos", de acuerdo con su trino en X.

Contexto: Muere la mujer militar de la Guardia Nacional atacada en la Casa Blanca: Trump confirmó la tragedia

Sus comentarios tienen lugar luego de que el miércoles de la semana pasada, 26 de noviembre, un inmigrante afgano abriera fuego contra dos oficiales de la Guardia Nacional en una estación de metro de Washington D. C., a unos cuantos pasos del recinto presidencial. Una joven de 20 años, voluntaria del ala militar, falleció, mientras que su compañero sigue luchando por su vida tras quedar gravemente herido.

Con apoyo de la IA, se analiza si aún es viable emigrar a Estados Unidos en 2025 bajo las nuevas políticas migratorias y económicas.
Algunos extranjeros tienen limitaciones para entrar a EE. UU. | Foto: Getty Images

Ante la situación, el Gobierno está planteado agregar más países a su veto de viajes. La prensa estadounidense considera que podría tratarse de 10 nuevos afectados. Hasta ahora, el Departamento de Seguridad Nacional tienen restricciones para: Afganistán, Birmania (Myanmar), Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

WASHINGTON, DC - JANUARY 28: U.S. Homeland Security Secretary Kristi Noem delivers remarks to staff at the Department of Homeland Security headquarters on January 28, 2025 in Washington, DC. Former South Dakota Governor and Trump ally, Noem will oversee immigration, counterterrorism, and FEMA, which President Trump recently suggested could be disbanded. (Photo by Manuel Balce Ceneta-Pool/Getty Images)
Secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem. | Foto: Getty Images

Los extranjeros de esos países tiene varias trabas para viajar a la nación norteamericana, con excepción de los que cuentan con residencia permanente, visas especiales para refugiados afganos, para quienes tienen visado diplomático. Además, tiene excepciones para los casos de adopciones, personas con doble nacionalidad y deportistas que deben asistir a la Copa del Mundo o a los Juegos Olímpicos.

Contexto: Un proyecto explosivo en Washington: proponen que los estadounidenses elijan una sola nacionalidad

Según la funcionaria, los antepasados fundaron el país de Norteamérica para procurar la libertad de sus ciudadanos, “no para que invasores extranjeros masacraran a nuestros héroes, agotaran nuestros dólares de impuestos duramente ganados o arrebataran los beneficios que les debemos a los estadounidenses”.

