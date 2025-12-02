Estados Unidos está en búsqueda de endurecer las entradas al país para ciertos extranjeros que, según el Gobierno de Donald Trump, representa un peligro para la seguridad nacional, días después de que u tiroteo cerca de la Casa Blanca pusiera fin a la vida de una joven oficial de la Guardia Nacional que patrullaba la zona.

Una de las iniciativas que la administración pretende tomar es bloquear los viajes para más países, alimentando la lista de 19 naciones que, hasta ahora, tienen restricciones para la entrada a Estados Unidos, incluyendo a Venezuela —donde las tensiones crecen a raíz de la lucha contra el narcotráfico y la presión sobre Nicolás Maduro—, y Cuba.

Presidente de EE. UU., Donald Trump. | Foto: Getty Images

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sentenció el lunes 1 de diciembre que, tras una reunión con el presidente Trump, le recomendó la “prohibición total de viajes a todos los malditos países que han estado inundando nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos a los derechos", de acuerdo con su trino en X.

Sus comentarios tienen lugar luego de que el miércoles de la semana pasada, 26 de noviembre, un inmigrante afgano abriera fuego contra dos oficiales de la Guardia Nacional en una estación de metro de Washington D. C., a unos cuantos pasos del recinto presidencial. Una joven de 20 años, voluntaria del ala militar, falleció, mientras que su compañero sigue luchando por su vida tras quedar gravemente herido.

Algunos extranjeros tienen limitaciones para entrar a EE. UU. | Foto: Getty Images

Ante la situación, el Gobierno está planteado agregar más países a su veto de viajes. La prensa estadounidense considera que podría tratarse de 10 nuevos afectados. Hasta ahora, el Departamento de Seguridad Nacional tienen restricciones para: Afganistán, Birmania (Myanmar), Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

Secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem. | Foto: Getty Images

Los extranjeros de esos países tiene varias trabas para viajar a la nación norteamericana, con excepción de los que cuentan con residencia permanente, visas especiales para refugiados afganos, para quienes tienen visado diplomático. Además, tiene excepciones para los casos de adopciones, personas con doble nacionalidad y deportistas que deben asistir a la Copa del Mundo o a los Juegos Olímpicos.