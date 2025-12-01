Estados Unidos plantea la “prohibición total de viajes” a ciertos países que considera un riesgo: “No queremos a esa gente”

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció que recomendó al Gobierno prohibir por completo los viajes de nacionales de países que han cometido graves delitos en el país de Norteamérica, en referencia al reciente tiroteo cerca de la Casa Blanca perpetrado por un inmigrante de Afganistán.

En aquel ataque —del miércoles 26 de noviembre— murió un miembro de la Guardia Nacional, mientras que su compañero quedó gravemente herido.

“Estoy recomendando una prohibición total de viajes a todos los malditos países que han estado inundando nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos a los derechos“, sentenció la funcionaria en su perfil de X, luego de detallar que se había reunido con el presidente Donald Trump este lunes, 1 de diciembre.

“Nuestros antepasados ​​construyeron esta nación sobre sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad, no para que invasores extranjeros masacraran a nuestros héroes, agotaran nuestros dólares de impuestos duramente ganados o arrebataran los beneficios que les debemos a los estadounidenses“, agregó.

“No los queremos, ni uno“, cerró su contundente mensaje.

Tras el ataque de Washington D. C., las autoridades identificaron al sospechoso como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, que, según Noem, se había radicalizado en la capital del país, es decir, que allí adoptó opiniones extremistas.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU. | Foto: Getty Images

“Creemos que se radicalizó desde que llegó a este país, en el 2021″, dijo la secretaria en una entrevista con NBC News la semana pasada.

“Creemos que fue a través de conexiones en su comunidad y estado, y seguiremos hablando con quienes interactuaron con él, sus familiares”, aseguró entonces.

Al mismo tiempo, la administración ha adjudicado la culpa de los hechos al gobierno del expresidente Joe Biden, quien aprobó un programa para refugiados afganos que había colaborado con las fuerzas de Estados Unidos durante la guerra, por lo que miles de ciudadanos de aquel país ingresaron en el 2021.

El tiroteo del 26 de noviembre ocurrió en una estación de metro, a pasos de la Casa Blanca. | Foto: Getty Images

Según las autoridades estadounidenses, el presunto tirador recibió asilo político en abril de ese año, en el último año de la primera administración de Donald Trump, de acuerdo con un expediente gubernamental que obtuvo el medio Reuters.

La administración de Trump también ha declarado que revisará todas las residencias permanentes que se le han otorgado a los nativos afganos en los últimos años, con el fin de indagar si alguno representa un riesgo para la seguridad nacional.