Estados Unidos

La Casa Blanca revisará el estatus migratorio de millones de extranjeros tras el ataque en Washington. Advierten consecuencias

El ataque tuvo como objetivo a efectivos de la Guardia Nacional.

Redacción Mundo
27 de noviembre de 2025, 12:38 p. m.
Un tirador abrió fuego contra agentes de la Guardia Nacional el 26 de noviembre. | Foto: Associated Press

Tras el ataque en Washington D. C., en el que un tirador dejó gravemente heridos a dos agentes de la Guardia Nacional en inmediaciones a la Casa Blanca, Donald Trump amenazó con expulsar a cualquier extranjero que “no tenga arraigo aquí o no aporte beneficios a EE. UU.”.

Contexto: Conmoción en Washington tras ataque a dos miembros de la Guardia Nacional en plena calle. Director del FBI se pronuncia tras los hechos

Stphen Miller, asesor principal del presidente republicano, declaró en una entrevista con Fox News que: “Lo que escucharon del presidente Trump, la noticia de última hora esta noche, es que su gobierno acelerará los esfuerzos para revisar a cada persona que llegó a este país en los últimos cuatro años”.

La inmigración durante los años de Biden había causado la peor amenaza a la seguridad nacional en nuestra historia”, dijo Miller, mencionando a Afganistán, Somalia, Libia e Irak.

Contexto: Video muestra brutal operativo de la Guardia Nacional en EE. UU.: jueces denuncian el despliegue militar

“Ahora bien, si eres ilegal estás fuera automáticamente, pero todos los demás que fueron traídos aquí con estatus de refugiado, asilado, o cualquier estatus, como él dijo, si no eres alguien que ama a este país, si no eres de ningún beneficio para este país, te vamos a enviar fuera de este país”, aseveró el funcionario.

Los ataques en Washington y su relación con Afganistán

En declaraciones, Trump culpó del ataque a la administración del demócrata Joe Biden, señalando que iba a revisar el estatus migratorio de ciudadanos oriundos de Afganistán durante ese periodo.

El ataque fue dirigido a personal de la Guardia Nacional de EE. UU. | Foto: Associated Press

Según Newsweek, las autoridades ya habrían identificado al sospechoso de ejercer el tiroteo, que es de origen afgano.

El implicado se llama Rahmanullah Lakanwal, quien recibió un disparo y resultó herido antes de ser arrestado. Las autoridades investigan el motivo de duchas acciones.

Por su parte, USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos) confirmó las medidas que se tomaron de forma inmediata contra los oriundos del país asiático.

El procesamiento de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos se suspende por tiempo indefinido, en espera de una revisión más exhaustiva de los protocolos de seguridad y verificación. La protección y seguridad de nuestra patria y del pueblo estadounidense sigue siendo nuestro único enfoque y misión”, aseveró la agencia federal en la red social X.

Así bien, las palabras de la administración Trump sugieren que habrá represalias contra millones de inmigrantes, que ya de por sí enfrentan una dura situación por las fuertes políticas migratorias actuales, indican medios locales.

