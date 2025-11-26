De acuerdo con diferentes informes, el miércoles 26 se presentó un tiroteo a la puerta de la estación de Farragut West, una de las más populares de Washington, a menos 500 metros de la Casa Blanca.

En el ataque resultaron heridos dos miembros de la Guardia Nacional por impacto de bala, según Mike Carter, el corresponsal de Newsmax en la Casa Blanca.

BREAKING: Secret Service tells me 2 National Guard members have just been shot near the White House. pic.twitter.com/uGLCAPcDXX — Mike Carter (@MikeCarterTV) November 26, 2025

“El Servicio Secreto me dice que acaban de disparar a 2 miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca”, escribió en X.

Distintas personas compartieron imágenes a través de redes sociales del punto donde ocurrieron los hechos. En las imágenes se ve mucha actividad policial y del Servicio Secreto alrededor de la Casa Blanca.

Tiroteo cerca a la Casa Blanca | Foto: @MikeCarterTV

A partir de los hechos, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, se pronunció sobre el hecho, diciendo que “La Casa Blanca está al tanto y monitorea activamente esta trágica situación”. “El presidente ha sido informado”, finalizó.

Ofensiva anticrimen

Anteriormente, el presidente Donald Trump desplegó a miembros de la Guardia Nacional en Washington como parte de una medida para evitar el crimen en la capital, que, anteriormente, había dicho que estaba “peor que Bogotá”.

La polémica estrategia fue ampliamente criticada por autoridades municipales y tribunales federales, que han cuestionado la efectividad de mantener en vigencia tal medida, asegurando que se trata de una “ocupación militar interna”, abriendo el debate del derecho de los ciudadanos a la autonomía.

Mientras tanto, el presidente Trump culpa a los demócratas del alza del crimen en la ciudad y de tener políticas “blandas”, que facilitan el acceso a los criminales. Las afirmaciones del presidente crean un panorama político tensionante.

🇺🇸 | ÚLTIMA HORA: Al menos dos miembros de la Guardia Nacional recibieron disparos cerca de la Casa Blanca. - AP. pic.twitter.com/4na1bB0REB — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 26, 2025

Respuesta de Donald Trump

La respuesta del presidente no se hizo esperar. Por medio de su red social, Truth Social, diciendo que “el animal que disparó a los guardias nacionales (...) pagará un precio muy alto”.

“Que Dios bendiga a nuestra gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del orden. Son personas verdaderamente extraordinarias”, siguió el mandatario. Finalmente, como presidente de la nación, expresó que estaba del lado de los afectados en medio de todos los desafortunados sucesos.

Un detenido