Suscribirse

Estados Unidos

Así será la “fuerza de reacción rápida” ordenada por Trump para combatir “disturbios civiles” ante el aumento de protestas en EE. UU.

Más de 3.000 militares de la Guardia Nacional serán entrenados para intervenir en disturbios generados por protestas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
30 de octubre de 2025, 5:44 p. m.
Donald Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional para enfrentar las protestas en California
La Guardia Nacional ha sido usa por Trump para contener protestas y problemas de orden público. | Foto: GETTY

La administración del actual presidente Donald Trump ordenó la creación de una fuerza especial que será dependencia de la Guardia Nacional a partir de enero, en un intento por contener las protestas ciudadanas que se han aumentado en contra de políticas del mandatario republicano.

La información disponible sugiere que la medida es el seguimiento de una directriz ordenada por Trump en agosto, en la que desplegaba la Guardia Nacional en Washington D. C. para combatir el crimen de la capital estadounidense.

x
Si bien la Guardia Nacional tiene elementos para disuadir protestas, ese no es su objetivo principal. | Foto: Getty Images

Además, se une a las escaladas de tensión que han tenido las fuerzas del orden con habitantes de ciudades como Los Ángeles, Chicago, Portland y Memphis, que también han ido ligadas a la presencia de ICE en sus territorios.

Así será el escuadrón de la Guardia Nacional

Según memorandos revisados por The Guardian, la orden tiene como objetivo “entrenar fuerzas de reacción rápida en control de disturbios”.

Contexto: Trump anuncia el envío de la Guardia Nacional a ciudades violentas de EE. UU. : “Traeremos militares si los necesitamos”

El mayor general Ronald Burkett, director de operaciones de la oficina de la Guardia Nacional del Pentágono, firmó la orden el pasado 8 de octubre, lo que implica que la organización de las fuerzas ya está en proceso.

La policía detiene a un hombre durante una protesta en Paramount, California, el sábado 7 de junio de 2025, tras operativos de las autoridades federales de inmigración. (Foto AP/Eric Thayer)
Los agentes tienen la facultad de arrestar personas, pero no son de carácter civil. | Foto: AP

Se entrenarían alrededor de 3.500 soldados en todo el país en métodos que incluyen escudos corporales, bastones, gas pimienta y pistolas Taser.

Los agentes aprenderán a producir “formaciones antidisturbios del tamaño de un escuadrón”, cómo emplear “una porra antidisturbios” como miembro de dicho grupo y maneras de “supervisar una operación de control de disturbios multitudes”.

¿En dónde funcionarán las fuerzas de reacción rápida?

Las fuerzas que se encargarán del control de disturbios estarán en los 50 estados que conforman EE. UU., y el Pentágono ya fijó los límites del personal que será entrenado en cada región.

EE.UU.
Trump desplegó la Guardia Nacional en la capital estadounidense por cuestiones de seguridad. | Foto: Getty Images

Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, declaró que Trump ha “desplegado legalmente a la Guardia Nacional en varias ciudades, ya sea en respuesta a disturbios violentos que los líderes locales se han negado a sofocar, o por invitación para ayudar a las fuerzas del orden locales según corresponda".

Contexto: ¿Trump desafía la ley? De esta manera podría desplegar a la Guardia Nacional en cualquier ciudad de Estados Unidos

En el distrito especial de Columbia, donde queda la capital estadounidense, se creará un “batallón de policía militar” para “garantizar la seguridad y el orden público”.

Los grupos conformados deberán estar disponibles para ejecutar operaciones desde el 1 de enero de 2026.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Conozca el horario del desfile del Día de los Muertos en El Paso: estas son las actividades programadas

2. Petro reveló qué país lo sacó del apuro tras golpe que recibió con la gasolina del avión presidencial: “Me ayudó”

3. La caída del príncipe Andrés: Carlos III actúa tras nuevas revelaciones del caso Epstein

4. Grupo de estadounidenses compró un pueblo abandonado y buscan convertirlo en icónico destino

5. Feminicidio estremece a la comuna 13 de Medellín: expareja asesinó brutalmente a joven de 19 años

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosTrumpProtestasGuardia Nacional

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.