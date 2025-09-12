El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el despliegue de las tropas de la Guardia Nacional en la capital del país, Washington D. C., semanas atrás, para que colaboren con las autoridades y ejerzan control sobre lo que, según Trump, ha sido un aumento de la violencia en la ciudad.

Luego de su decisión, manifestó que pretende tomar la misma medida en otras ciudades importantes del país, como en Los Ángeles, donde en julio se desataron duras protestas en contra de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La Guardia nacional podría ser desplegada en Memphis. | Foto: Getty Images

Desde entonces, el mandatario ha agregado más regiones a la lista donde podrían enviar a la Guardia Nacional. En medio de una aparición televisiva de este viernes 12 de septiembre, Trump reveló nuevas ciudades.

“Quizás sea el primero en decirlo ahora mismo otra vez. Nos vamos a Memphis”, dijo el jefe de Estado al medio Fox & friends, y señaló a la ciudad de “profundamente problemática”.

“Vamos a Memphis, lo estoy anunciando ahora y ya lo arreglaremos”, sentenció en su entrevista. “También traeremos militares si los necesitamos”, agregó.

Miembros de la Guardia Nacional patrullan la calle 14, en colaboración con la Policía Metropolitana de Washington D.C., el 24 de agosto de 2025. | Foto: Getty Images

Además, aseguró que el gobernador del estado de Tennessee, Bill Lee, y el alcalde de Memphis, Paul Young, están de acuerdo y “contentos” con su propuesta.

“El alcalde está contento, es un alcalde demócrata. El alcalde está contento, y el gobernador de Tennessee también”, detalló el presidente. “Vamos a arreglarlo igual que hicimos con Washington”.

“Memphis es una gran ciudad musical, hogar de Elvis”, señaló.

Memphis, la ciudad del estado de Tennessee, fue incluida en el explorador de datos criminales del FBI en el 2024, debido a que se ha definido como una de las zonas con las tasas de homicidios más latas de todo Estados Unidos, según los datos recolectados hasta ese momento.

La Guardia Nacional apoyará los esfuerzos de las autoridades locales. | Foto: AP

La ciudad también ocupa el primer lugar de la lista en cuanto a las cifras de delitos violentos reportados en el país norteamericano, debido a que se reportan, en promedio, al menos 9.400 crímenes por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con la prensa estadounidense.

Al mismo tiempo, el presidente manifestó que la ciudad de San Luis, en Misuri, podrían enfrentar el despliegue de la Guardia Nacional —que usualmente atiende emergencias por desastres naturales o desmanes civiles—.

Según Trump, los líderes corporativos han expresado especial preocupación por esta ciudad.