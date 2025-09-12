Suscribirse

Trump anuncia el envío de la Guardia Nacional a ciudades violentas de EE. UU. : “Traeremos militares si los necesitamos”

El presidente justifica sus acciones militares al asegurar que se evidencia un incremento de la violencia en el país.

Redacción Mundo
12 de septiembre de 2025, 11:47 p. m.
Donald Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional para enfrentar las protestas en California
Donald Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional para enfrentar la violencia de las principales ciudades de EE. UU. | Foto: GETTY

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el despliegue de las tropas de la Guardia Nacional en la capital del país, Washington D. C., semanas atrás, para que colaboren con las autoridades y ejerzan control sobre lo que, según Trump, ha sido un aumento de la violencia en la ciudad.

Luego de su decisión, manifestó que pretende tomar la misma medida en otras ciudades importantes del país, como en Los Ángeles, donde en julio se desataron duras protestas en contra de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

EE.UU.
La Guardia nacional podría ser desplegada en Memphis. | Foto: Getty Images

Desde entonces, el mandatario ha agregado más regiones a la lista donde podrían enviar a la Guardia Nacional. En medio de una aparición televisiva de este viernes 12 de septiembre, Trump reveló nuevas ciudades.

Contexto: Trump se unirá a la Guardia Nacional para patrullar las calles de Washington D. C.

“Quizás sea el primero en decirlo ahora mismo otra vez. Nos vamos a Memphis”, dijo el jefe de Estado al medio Fox & friends, y señaló a la ciudad de “profundamente problemática”.

“Vamos a Memphis, lo estoy anunciando ahora y ya lo arreglaremos”, sentenció en su entrevista. “También traeremos militares si los necesitamos”, agregó.

Miembros de la Guardia Nacional patrullan la calle 14, en colaboración con la Policía Metropolitana de Washington D.C., el 24 de agosto de 2025 en Washington, D.C. Se ha observado una mayor presencia policial en la capital del país
Miembros de la Guardia Nacional patrullan la calle 14, en colaboración con la Policía Metropolitana de Washington D.C., el 24 de agosto de 2025. | Foto: Getty Images

Además, aseguró que el gobernador del estado de Tennessee, Bill Lee, y el alcalde de Memphis, Paul Young, están de acuerdo y “contentos” con su propuesta.

“El alcalde está contento, es un alcalde demócrata. El alcalde está contento, y el gobernador de Tennessee también”, detalló el presidente. “Vamos a arreglarlo igual que hicimos con Washington”.

Contexto: ¿Trump desafía la ley? De esta manera podría desplegar a la Guardia Nacional en cualquier ciudad de Estados Unidos

“Memphis es una gran ciudad musical, hogar de Elvis”, señaló.

Memphis, la ciudad del estado de Tennessee, fue incluida en el explorador de datos criminales del FBI en el 2024, debido a que se ha definido como una de las zonas con las tasas de homicidios más latas de todo Estados Unidos, según los datos recolectados hasta ese momento.

Fotos de la semana 15 agosto
La Guardia Nacional apoyará los esfuerzos de las autoridades locales. | Foto: AP

La ciudad también ocupa el primer lugar de la lista en cuanto a las cifras de delitos violentos reportados en el país norteamericano, debido a que se reportan, en promedio, al menos 9.400 crímenes por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con la prensa estadounidense.

Contexto: Lista de estados que se unen a la misión de Trump: conozca dónde se desplegarán decenas de soldados de la Guardia Nacional

Al mismo tiempo, el presidente manifestó que la ciudad de San Luis, en Misuri, podrían enfrentar el despliegue de la Guardia Nacional —que usualmente atiende emergencias por desastres naturales o desmanes civiles—.

Según Trump, los líderes corporativos han expresado especial preocupación por esta ciudad.

Chicago, en Illinois, también se encuentra entre la lista del mandatario republicano. En varias oportunidades ha lanzado que esta ciudad es una de las más violentas de la nación, incluso ya ha solicitado la intervención federal allí.

