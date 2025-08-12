Suscribirse

ESTADOS UNIDOS

Lista de estados que se unen a la misión de Trump: conozca dónde se desplegarán decenas de soldados de la Guardia Nacional

Los militares apoyarán las labores del ICE, en medio de las fuertes políticas migratorias que ha impuesto el presidente Trump.

Redacción Mundo
13 de agosto de 2025, 2:49 a. m.
Guardias armados en uniforme observando el muro fronterizo desde un punto de control en el desierto de Texas.
Los miembros de la Guardia Nacional trabajarán junto con los organismos de inmigración. | Foto: AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sentenció el pasado lunes que desplegará tropas de la Guardia Nacional en la ciudad de Washington D. C. para combatir la inseguridad y la ola de violencia que se vive en la capital, según el mandatario. Además, los miembros militares ayudarán a las labores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener a la mayor cantidad de extranjeros indocumentados en el país.

La orden también fue ampliada a otros estados del país, como parte de una misión que abarcaría el despliegue de al menos 1.700 efectivos alrededor de la nación.

El presidente Donald Trump grita a los periodistas mientras observa el terreno desde la azotea sobre la columnata que da al Ala Oeste de la Casa Blanca, el martes 5 de agosto de 2025, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. | Foto: AP

El primer estado en acatar la orden de presidencia fue Iowa. Este martes 12 de agosto, la gobernadora, Kim Reynolds, anunció que le pidió a 20 soldados de la Guardia Nacional que comenzaran con la misión, en conjunto con los oficiales del ICE, a partir del próximo 8 de septiembre. Los militares apoyarán a las autoridades migratorias en labores administrativas y logísticas desde esa fecha hasta el 15 de septiembre, según la autorización de la Secretaria de Defensa.

Contexto: Residentes de Washington consideran racistas las medidas de Trump en la capital. “Es un manual que se ha utilizado en el pasado”

“Al brindar apoyo administrativo y logístico, la Guardia Nacional de Iowa permitirá que los funcionarios locales de ICE continúen su trabajo fuera de la oficina para hacer cumplir la ley y mantener nuestro estado seguro”, detalló la gobernadora en un comunicado que compartió este martes.

La Guardia Nacional de EE. UU. se despliega en el centro de Los Ángeles el domingo 8 de junio de 2025, tras una redada de inmigración la noche anterior. (Foto AP/Eric Thayer)
La Guardia Nacional de EE. UU. se despliega en el centro de Los Ángeles el domingo 8 de junio de 2025. (Foto AP/Eric Thayer) | Foto: AP

Y este mismo día, la Oficina de la Guardia Nacional indicó que ha autorizado a 20 estados del país norteamericano a desplegar sus fuerzas en las próximas semanas, bajo las órdenes del Título 32. Los soldados tendrán a su cargo tareas de transporte, y otras administrativas, que tienen el objetivo de liberar las cargas de los agentes del ICE para que estos ejerzan mayor control sobre el territorio.

Contexto: Tensa advertencia de Trump contra manifestantes en Washington: “Ustedes escupen y nosotros golpeamos”

Ante la situación, estados como Florida, Idaho, Iowa, Tennessee, Virginia y Dakota del Sur han avanzado con planes para seguir las órdenes de la Casa Blanca. Mientras tanto, estados como Nevada, Luisiana y Dakota del Sur están próximos de anunciar los despliegues, que se espera que sean anunciados en los siguientes días.

ICE- Estados Unidos
El apoyo al ICE tiene la finalidad de que estos ejerzan mayor control sobre el terreno. | Foto: Getty Images

De manera específica, en Florida se han asignado 25 efectivos militares a nueve oficinas del ICE, pero se espera que se designen a más lugares del estado. En Idaho, ya se han desplegado 14 miembros de la Guardia Nacional para apoyar en labores administrativas.

En Virginia, las tropas están en entrenamiento para iniciar con las tareas a partir de septiembre. Y en Tennessee y Dakota del Sur se han movilizado tropas a los centros de detención de inmigrantes.

Contexto: El sablazo de Donald Trump contra Bogotá. “Lugares que tú escuchas que son los peores del mundo”

Otros estados que están autorizados a admitir soldados, pero que no han establecido una activación de la misión, son: Alabama, Arkansas, Georgia, Indiana, Misuri, Nebraska, Ohio, Texas, Utah y Wyoming. Vermont ya determinó que no participará en el cumplimiento de la orden presidencial.

