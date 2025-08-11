Suscribirse

Confidenciales

El sablazo de Donald Trump contra Bogotá. “Lugares que tú escuchas que son los peores del mundo”

El mandatario comparó la tasa de homicidios de la capital colombiana con algunas otras ciudades del continente.

Redacción Mundo
11 de agosto de 2025, 7:05 p. m.
Donald Trump y Bogotá
Donald Trump y Bogotá | Foto: Getty Images

El presidente Donald Trump anunció este lunes que las autoridades federales asumirán el control de la seguridad de la capital de Estados Unidos y desplegará a la guardia nacional para “limpiarla” de la delincuencia de las “pandillas violentas”.

A pesar de que las cifras oficiales dan cuenta de una disminución de los delitos violentos en Washington, los republicanos aseguran que esta ciudad gobernada por los demócratas tiene índices elevados de delincuencia y de personas sin techo.

Trump prevé combatirlo con medidas drásticas como las aplicadas contra la inmigración ilegal en la frontera con México o los manifestantes que protestaron en junio en Los Ángeles contra las redadas migratorias. “Hoy es el Día de la Liberación en Washington D. C. y vamos a recuperar nuestra capital”, prometió Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

EE.UU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. | Foto: Getty Images

El presidente republicano de 79 años también comparó la situación en la capital con la de “algunos de los lugares considerados los peores del mundo” en términos de inseguridad. En esos fueron los términos en los que se refirió a la capital colombiana.

La tasa de homicidios en Washington hoy en día es más alta que la de Bogotá, Ciudad de México o algunos de los lugares que se consideran los peores del mundo. Es mucho más alta”, manifestó el mandatario en un discurso.

Para su discurso, el presidente de los Estados Unidos mostró un estudio que mostraba la tasa de homicidios ocurridos en 2024 en la que comparó a Washington con un reporte de 27,54 por cada cien mil habitantes, mientras que Bogotá alcanza un índice de 15,1 por cada cien mil habitantes, por encima de Ciudad de México, Lima o La Habana.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Paola Turbay publicó nostálgico mensaje por muerte de Miguel Uribe, su primo: “Mantuve la ilusión de volverte a ver”

2. Maluma se pronunció tras la muerte de Miguel Uribe Turbay: “estaba muy esperanzado de que pudiera recuperarse”

3. El sablazo de Donald Trump contra Bogotá. “Lugares que tú escuchas que son los peores del mundo”

4. Procurador Eljach le pidió al presidente Petro que acepte acuerdo para desescalar el lenguaje

5. MinDefensa confirmó muerte del Zarco Aldinever, señalado del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Donald TrumpBogotáEstados UnidosWashington

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.