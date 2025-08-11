El sablazo de Donald Trump contra Bogotá. “Lugares que tú escuchas que son los peores del mundo”

El presidente Donald Trump anunció este lunes que las autoridades federales asumirán el control de la seguridad de la capital de Estados Unidos y desplegará a la guardia nacional para “limpiarla” de la delincuencia de las “pandillas violentas”.

A pesar de que las cifras oficiales dan cuenta de una disminución de los delitos violentos en Washington, los republicanos aseguran que esta ciudad gobernada por los demócratas tiene índices elevados de delincuencia y de personas sin techo.

Trump prevé combatirlo con medidas drásticas como las aplicadas contra la inmigración ilegal en la frontera con México o los manifestantes que protestaron en junio en Los Ángeles contra las redadas migratorias. “Hoy es el Día de la Liberación en Washington D. C. y vamos a recuperar nuestra capital”, prometió Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. | Foto: Getty Images

El presidente republicano de 79 años también comparó la situación en la capital con la de “algunos de los lugares considerados los peores del mundo” en términos de inseguridad. En esos fueron los términos en los que se refirió a la capital colombiana.

TRUMP: “The murder rate in Washington today is higher than that of Bogotá, Colombia, Mexico City, some of the places you hear about being the worst places on Earth.” pic.twitter.com/0LZaxZPz2j — Fox News (@FoxNews) August 11, 2025

“La tasa de homicidios en Washington hoy en día es más alta que la de Bogotá, Ciudad de México o algunos de los lugares que se consideran los peores del mundo. Es mucho más alta”, manifestó el mandatario en un discurso.