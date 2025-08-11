Tensa advertencia de Trump contra manifestantes en Washington: “Ustedes escupen y nosotros golpeamos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a los ciudadanos que podría federalizar a la Policía de Washington D. C. e incluso desplegar la Guardia nacional para prevenir la seguridad, reducir la tasa de criminalidad y embellecer la ciudad, además de combatir las protestas que se han desatado las últimas semanas en su territorio.

“Ustedes escupen y nosotros golpeamos”, dijo Trump en su conferencia ante la prensa este lunes 11 de agosto, desde la Casa Blanca.

Además, resaltó que está al tanto del joven que fue arrestado el pasado sábado tras disparar en contra de un grupo de adolescentes en Navy Yard, un vecindario al sureste de Washington, de acuerdo con un reportaje de ABC News.

El presidente advirtió a los manifestantes, con la finalidad de reducir la violencia en la ciudad. | Foto: Getty Images

Esa región de la ciudad ha sido el centro de varios disturbios y arrestos de jóvenes, los cuales la mayoría han estado relacionados con desmanes entre civiles y miembros de la fuerza policial.

“No van a resistir por mucho tiempo”, sentenció el presidente, en referencia de los manifestantes que se han levantado en contra de la policía. “Les encanta escupirles en la cara a los policías, mientras están allí de pie, uniformados. Les gritan a dos centímetros de la cara, y luego empiezan a escupirles”, detalló el mandatario.

Además, indicó que las fuerzas policiales se enfocarán en las personas que viven en las calles. “Nos estamos deshaciendo de los barrios marginales”, dijo el presidente, sin ofrecer mayor detalles de las labores de las autoridades locales.

Trump planea exigir más seguridad en la ciudad para bajar los índices de criminalidad. | Foto: Getty Images

El presidente ya había amenazado con enviar a las tropas de la Guardia Nacional a las protestas que se desaten en su territorio. De hecho, en junio, envió al menos 300 hombres para combatir unas manifestaciones civiles que tenían el objetivo de demostrar el desacuerdo y rechazo frente a las redadas migratorias que ha impuesto el presidente.

Más tarde, un comunicado del Ejército de Estados Unidos asegura que se han enviado 800 efectivos de la Guardia Nacional hacia Washington, bajo la orden de presidencia. “Durante esta activación, entre 100 y 200 soldados apoyarán a las fuerzas del orden en todo momento”, se lee en el informe.

Cabe recordar que Trump no tiene por sí solo la autoridad para para federalizar la ciudad. | Foto: GETTY y AP

“Sus funciones incluirán una variedad de tareas administrativas, logísticas y de presencia física en apoyo a la aplicación de la ley”, especifica.