Tensa advertencia de Trump contra manifestantes en Washington: “Ustedes escupen y nosotros golpeamos”

El gobierno tiene el objetivo de mejorar la calidad de la capital del país, reduciendo la tasa de criminalidad e inseguridad, atacando los puntos clave de la violencia, según el presidente.

Redacción Mundo
11 de agosto de 2025, 9:28 p. m.
El presidente Donald Trump grita a los periodistas mientras observa el terreno desde la azotea sobre la columnata que da al Ala Oeste de la Casa Blanca, el martes 5 de agosto de 2025, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. | Foto: AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a los ciudadanos que podría federalizar a la Policía de Washington D. C. e incluso desplegar la Guardia nacional para prevenir la seguridad, reducir la tasa de criminalidad y embellecer la ciudad, además de combatir las protestas que se han desatado las últimas semanas en su territorio.

“Ustedes escupen y nosotros golpeamos”, dijo Trump en su conferencia ante la prensa este lunes 11 de agosto, desde la Casa Blanca.

Contexto: Washington D.C., impone toque de queda: revelan zonas donde menores de 17 años no pueden reunirse

Además, resaltó que está al tanto del joven que fue arrestado el pasado sábado tras disparar en contra de un grupo de adolescentes en Navy Yard, un vecindario al sureste de Washington, de acuerdo con un reportaje de ABC News.

El Departamento de Policía Metropolitana de Washington, D:C:, publicó un mapa en donde los menores de edad no podrán reunirse.
El presidente advirtió a los manifestantes, con la finalidad de reducir la violencia en la ciudad. | Foto: Getty Images

Esa región de la ciudad ha sido el centro de varios disturbios y arrestos de jóvenes, los cuales la mayoría han estado relacionados con desmanes entre civiles y miembros de la fuerza policial.

“No van a resistir por mucho tiempo”, sentenció el presidente, en referencia de los manifestantes que se han levantado en contra de la policía. “Les encanta escupirles en la cara a los policías, mientras están allí de pie, uniformados. Les gritan a dos centímetros de la cara, y luego empiezan a escupirles”, detalló el mandatario.

Contexto: Donald Trump anuncia que expulsará a toda la “gente sin hogar” de Washington

Además, indicó que las fuerzas policiales se enfocarán en las personas que viven en las calles. “Nos estamos deshaciendo de los barrios marginales”, dijo el presidente, sin ofrecer mayor detalles de las labores de las autoridades locales.

Trump planea exigir más seguridad en la ciudad para bajar los indices de criminalidad
Trump planea exigir más seguridad en la ciudad para bajar los índices de criminalidad. | Foto: Getty Images

El presidente ya había amenazado con enviar a las tropas de la Guardia Nacional a las protestas que se desaten en su territorio. De hecho, en junio, envió al menos 300 hombres para combatir unas manifestaciones civiles que tenían el objetivo de demostrar el desacuerdo y rechazo frente a las redadas migratorias que ha impuesto el presidente.

Contexto: Expectativa por anuncio de Trump sobre Washington: “Pronto será una de las más seguras”

Más tarde, un comunicado del Ejército de Estados Unidos asegura que se han enviado 800 efectivos de la Guardia Nacional hacia Washington, bajo la orden de presidencia. “Durante esta activación, entre 100 y 200 soldados apoyarán a las fuerzas del orden en todo momento”, se lee en el informe.

Cabe recordar que Trump no tiene por sí solo la autoridad para para federalizar la ciudad.
Cabe recordar que Trump no tiene por sí solo la autoridad para para federalizar la ciudad. | Foto: GETTY y AP

“Sus funciones incluirán una variedad de tareas administrativas, logísticas y de presencia física en apoyo a la aplicación de la ley”, especifica.

El presidente, también en su alocución a la prensa, aseveró que sus medidas para la capital estadounidense, tienen la finalidad de reducir la tasa de criminalidad en la ciudad, asegurando que hay “caravanas” de jóvenes que deambulan por las calles, y señaló a los criminales como “sedientos de sangre”.

