El Departamento de Policía Metropolitana de Washington D:C:, ha difundido un mapa especial que detalla las zonas específicas de la ciudad donde los menores de 17 años tienen prohibido reunirse, después de una hora establecida.

El toque de queda en Washington D. C.

A principios del mes pasado se implementó un toque de queda en toda la ciudad a partir de las 11 de la noche. Por medio de esta medida, se prohíbe a los menores de 17 años reunirse en grupos de 9 o más personas, de acuerdo a lo que se informa en el medio Newsweek.

Esta norma permanecerá vigente hasta el 31 de agosto.

Pero además, se debe tener en cuenta que a partir del domingo y hasta este miércoles, hay una zona específica de toque de queda para menores, con reglas mucho más estrictas, que se aplicará en Navy Yard.

Se trata de la cuarta zona de toque de queda para menores, dirigida a un área específica, implementada durante este verano.

Es necesario que la zona de toque para menores, impuesta por las autoridades locales, es diferente al toque de queda establecido para toda la ciudad.

Los horarios de inicio serán mucho más temprano y tiene un espacio geográfico específico para su aplicación, con lo que se busca evitar reuniones específicas que, de acuerdo a la policía, representan riesgos inmediatos para la seguridad pública.

La medida llega en un contexto que busca darle un cambio político y público al manejo de la delincuencia en la Capital.

El presidente Donald Trump ha cuestionado en varias ocasiones el historial de seguridad de Washington D. C., advirtiendo sobre una posible intervención federal y citando cargos de alto perfil, como el robo de un vehículo que dejó herido a un funcionario federal.

Una eventual intervención del gobierno federal supondría un cambio radical frente al manejo de temas de seguridad que se ha llevado a cabo por décadas, ya que desde 1973 este lugar opera bajo un régimen de autogobierno limitado gracias a la Ley de Autonomía Local, que otorga a esta ciudad su propio gobierno, pero manteniendo al Congreso como máxima autoridad.

Los incidentes violentos individuales se han intensificado, por lo que hay una percepción de anarquía que pone en tela de juicio el control local de la policía.

El MPD implementó una "Zona de toque de queda para menores" en Navy Yard, . | Foto: Getty Images

¿Qué debe saber sobre el toque de queda para menores?

La medida que incluye el toque de queda para los menores de edad, se aplica todas las noches a partir de las 11 de las 11:00p.m., hasta las 6:00 a.m. de la mañana siguiente, hasta el 31 de agosto.

A través de ella se prohíben las reuniones de 9 o más menores , a menos de que hagan parte de ciertas actividades, como acompañar a un padre o tutor, en caso de que se presente una emergencia o que deba regresar a casa desde un trabajo, siempre y cuando no incluya desvíos.

A partir del domingo, el MPD implementó una Zona de toque de queda para menores, en Navy Yard, que estará vigente desde las 8 p. m. hasta las 11 p. m. Finaliza el miércoles.