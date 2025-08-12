Suscribirse

estados unidos

Residentes de Washington consideran racistas las medidas de Trump en la capital. “Es un manual que se ha utilizado en el pasado”

El mandatario ordenó la presencia de fuerzas militares y policiales en la capital.

Redacción Mundo
12 de agosto de 2025, 12:40 p. m.
x
Los residentes de la capital estadounidense han rechazado las medidas de Trump. | Foto: Getty Images

Donald Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional y otras fuerzas del orden en la capital de Estados Unidos, por una presunta crisis de seguridad pública.

El primer mandatario prometió una "acción histórica para rescatar la capital de nuestra nación del crimen, el derramamiento de sangre, el caos, la miseria y cosas peores".

Contexto: Tensa advertencia de Trump contra manifestantes en Washington: “Ustedes escupen y nosotros golpeamos”

Este discurso de Trump concuerda con la narrativa de políticos estadounidenses conservadores que durante décadas han relacionado la anarquía y la delincuencia con la presencia de personas no blancas, e incluso de políticos progresistas.

x
Varias agencias se han tomado la capital por orden expresa de Trump. | Foto: Getty Images

Para residentes de la ciudad, la intervención de tropas federales en barrios de la ciudad es una “alarmante violación de la autoridad local”.

Lo más leído

1. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
2. Revelan lo que dice el papel que asesinos dejaron en un bolsillo de Harold Aroca, menor hallado muerto en Bogotá
3. Los cinco signos del horóscopo chino que tendrían altas probabilidades de ganar la lotería en la segunda semana de agosto, según la IA

Medidas de seguridad que recuerdan épocas oscuras

Estados Unidos ha tenido episodios históricos en los que varios políticos han usado ese tipo de lenguaje para intervenir barrios habitados por negros.

Esto va de la mano con discursos racistas y populistas para causar revuelo en la opinión pública, para justificar acciones policiales complejas.

En Washington, las comunidades se han estado preparando para una eventual ofensiva de fuerzas federales desde el 2020, cuando Trump en su primer mandato desplegó la Guardia Nacional por los hechos ocurridos con George Floyd.

x
En la capital hubo marchas multitudinarias para rechazar el asesinato de Floyd. | Foto: LightRocket via Getty Images

April Googans, residente del distrito y lideresa, menciona que “independientemente de su posición en la escala política, comprenda que podrían ser usted, sus hijos, su abuela o su compañero de trabajo quienes sufren abusos o violaciones de sus derechos”.

Goggans ha coordinado protestas y pedagogía para la promoción de libertades civiles. Y ante el aumento de la presencia policial, asegura que deben estar alerta.

Aún no se sabe el impacto que tendrá el despliegue de la fuerza

La razón principal de la Casa Blanca para ejecutar dicha medida, es que deben proteger activos federales y que el entorno sea seguro para realizar arrestos oficiales.

Básicamente, consideran que la presencia militar va a disuadir a posibles manifestantes, o incluso anular alguna resistencia a los procedimientos.

Monica Hopkins, directora ejecutiva del capítulo de DC de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, sostiene que “El presidente predijo que si estas tácticas de mano dura se arraigan aquí, se extenderán a otras ciudades de mayoría negra y latina, como Chicago, Oakland y Baltimore, en todo el país”.

“Hemos visto antes cómo el control federal de la Guardia Nacional y la policía de DC puede conducir a abusos, intimidación y violaciones de los derechos civiles”, agrega Hopkins.

El lenguaje denigrante, basado en tintes raciales y de clase para pedir aplicación estricta de la ley, ha sido usado en el país norteamericano desde la década de los años 60, impulsado por Richard Nixon.

En el caso de las medias de Trump, ha repetido estos comentarios en ciudades y estados gobernados por políticos negros, dice la alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser.

Incluso, defensores de derechos civiles afirman que es un método de distracción para tapar otras gestiones que se le han cuestionado a Trump, y hace parte de manuales que se han usado en el pasado.

*Con información de la AP

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Atentos usuarios de TransMilenio al cierre temporal en Portal Américas y estación Biblioteca Tintal

2. Prensa alemana reacciona a la partida de una figura del Bayern Múnich de Luis Díaz: “El héroe europeo”

3. Reporte del USGS: último temblor en EE.UU. y epicentro del nuevo sismo, este martes 12 de agosto de 2025

4. Gabriel Boric revela resultados de examen de orina y drogas al que se sometió; ¿por qué?

5. Mega Millions: ¿cuál es el jackpot y cómo jugar el sorteo del martes 12 de agosto?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosWashingtonGuardia NacionalDonald TrumpSeguridad

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.