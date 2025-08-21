Suscribirse

ESTADOS UNIDOS

Trump se unirá a la Guardia Nacional para patrullar las calles de Washington D. C.

El presidente desplegó agentes militares en la capital de Estados Unidos para combatir las cifras de criminalidad que, según él, han aumentado recientemente.

Redacción Mundo
21 de agosto de 2025, 9:30 p. m.
Cabe recordar que Trump no tiene por sí solo la autoridad para para federalizar la ciudad.
Donald Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D. C. | Foto: GETTY y AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, patrullará las calles de Washington con la policía y las tropas de la Guardia Nacional que ha desplegado en la capital estadounidense, según declaró en una entrevista este jueves, 21 de agosto.

“Voy a salir esta noche, creo, con la policía y, por supuesto, con el ejército... Vamos a hacer un trabajo”, dijo Trump a un presentador del medio de comunicación de derecha Newsmax.

El mandatario republicano desplegó cientos de miembros de la Guardia Nacional la semana pasada para lo que él describe como una ofensiva contra la delincuencia en la capital, gobernada por los demócratas.

Trump habló un día después de que su vicepresidente, J.D. Vance, fuera recibido con abucheos y gritos de “¡Liberen a DC!” —en referencia al Distrito de Columbia, el distrito federal que incluye Washington— durante su propio encuentro con las tropas desplegadas en la ciudad.

Fotos de la semana 15 agosto
Soldados de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia patrullan en el National Mall, el jueves 14 de agosto de 2025, en Washington. | Foto: AP

La Guardia Nacional de Washington movilizó 800 efectivos para la misión, mientras que los estados republicanos de Ohio, Luisiana, Misisipi, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia Occidental enviarán, en total, otros 1.200.

Además de sacar a las tropas a las calles de la capital, Trump ha buscado tomar el control total del departamento de policía de Washington, intentando marginar a su dirección.

Contexto: Tensa advertencia de Trump contra manifestantes en Washington: “Ustedes escupen y nosotros golpeamos”

El despliegue militar se produce después de que el presidente enviara en junio a la Guardia Nacional y a la Infantería de Marina para sofocar disturbios en Los Ángeles, California, provocados por las redadas migratorias.

EE.UU.
Tropas de la Guardia Nacional se despliegan en el Monumento a Washington como parte de la movilización de las fuerzas del orden del presidente Trump. | Foto: Getty Images

Algunos residentes en la capital han aplaudido la represión, destacando los niveles de delincuencia en sus barrios, pero otros se han quejado de que la demostración de fuerza es innecesaria o no se ha visto en aquellas zonas donde se concentra la violencia.

Vance, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, visitaron a las tropas en la Estación Union de Washington el miércoles.

Contexto: Expectativa por anuncio de Trump sobre Washington: “Pronto será una de las más seguras”

Cuando Vance ingresó en un restaurante de comida rápida en la estación de tren, se escucharon fuertes abucheos. “¡Libertad para DC! ¡Libertad para DC!”, gritaron manifestantes.

Vance desestimó esas críticas y calificó a los protagonistas de la protesta de “banda de manifestantes locos”.

Trump anunció a los primeros nominados a los Premios Anuales del Centro Kennedy desde que asumió el control de la junta directiva del centro a principios de este año.
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. | Foto: Getty Images

Caída de la delincuencia

Varios incidentes relacionados con el despliegue militar se han vuelto virales, como la detención de un hombre que fue grabado lanzándole un sándwich a un agente después de una noche de fiesta.

Carteles al estilo Banksy en honor al llamado “hombre del sándwich” han aparecido por toda la ciudad.

Políticos republicanos afirman que Washington, ciudad mayoritariamente demócrata, está plagada de delincuentes y personas sin hogar y tiene una mala gestión financiera.

Sin embargo, los datos de la policía de Washington muestran descensos significativos en los delitos violentos entre 2023 y 2024, tras un aumento repentino después de la pandemia, en 2020.

