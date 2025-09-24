Tragedia en Dallas: tiroteo en oficina del ICE deja al menos un muerto y varios heridos

Se ha reportado un tiroteo en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, donde, al menos inicialmente, el reporte fue que dos personas detenidas recibieron disparos.

De acuerdo con las autoridades, un sospechoso de causar el tiroteo murió a causa de una herida de bala que se autoinfligió.

“La investigación preliminar determinó que un sospechoso abrió fuego contra un edificio gubernamental desde un edificio adyacente. Dos personas fueron trasladadas al hospital con heridas de bala. Una víctima falleció en el lugar. El sospechoso falleció”, dijo inicialmente la Policía de Dallas en X.

Se ha reportado un tiroteo en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas. | Foto: Getty Images

Según medios locales, los heridos eran personas que habían sido detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Más temprano, autoridades federales detallaron que el tirador se había suicidado.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó en la red social X que un sospechoso murió a causa de una herida de bala que él mismo se causó.

“Aún están surgiendo los últimos detalles, pero podemos confirmar que hubo múltiples heridos y fallecidos”, decía la publicación de Noem. Se desconoce la razón del tiroteo.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó en la red social X que un sospechoso murió a causa de una herida de bala que él mismo se causó. | Foto: Getty Images

El director interino del ICE, Todd Lyons, le informó a CNN que tres personas recibieron disparos y fueron hospitalizadas, aunque no se precisó la identidad de los heridos. Por lo general, este tipo de instalaciones alberga a empleados del ICE, civiles e inmigrantes bajo custodia.

Madison Sheahan, el subdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), le confirmó a Fox News que ningún agente de ICE resultó herido en el ataque del miércoles.

Este incidente es al menos el tercer caso en el que una instalación de ICE o de Aduanas y Protección Fronteriza en Texas ha sido atacada a tiros en lo que va del año, de acuerdo con CNN.

El pasado 4 de julio, un grupo de asaltantes atacó el Centro de Detención de Prairieland, en lo que las autoridades describieron como un “crimen organizado”, que dejó a un policía muerto.

Así mismo, a pocos días del ataque, un hombre de 27 años cargado con un rifle y equipo táctico abrió fuego contra una instalación de la Patrulla Fronteriza en McAllen.

De acuerdo con las autoridades, un sospechoso de causar el tiroteo murió a causa de una herida de bala que se autoinfligió. | Foto: Getty Images

Estados Unidos lleva adelante una severa política contra la migración irregular y en los últimos meses ha intensificado las detenciones y deportaciones.

“El ataque obsesivo contra las fuerzas del orden, en particular contra ICE, debe cesar. Rezo por todos los heridos en este ataque y por sus familias”, escribió el vicepresidente J. D. Vance en X.

“Si bien aún desconocemos el motivo, sabemos que las fuerzas del orden de ICE se enfrentan a una violencia sin precedentes”, había dicho también la secretaria Noem.