Suscribirse

Mundo

Tragedia en Dallas: tiroteo en oficina del ICE deja al menos un muerto y varios heridos

Después de la agresión, autoridades federales detallaron que el presunto atacante se arrebató la vida.

Natalia Rodríguez Lozano

Practicante de Mundo 2025-2

24 de septiembre de 2025, 2:43 p. m.
Las autoridades pensaron en un primer momento que podría haber un segundo tirador en Allen Premium Outlets
Tiroteo en Dallas. | Foto: Getty Images / Stewart F. House

Se ha reportado un tiroteo en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, donde, al menos inicialmente, el reporte fue que dos personas detenidas recibieron disparos.

De acuerdo con las autoridades, un sospechoso de causar el tiroteo murió a causa de una herida de bala que se autoinfligió.

Contexto: Tiroteo en Queens: adolescente de 13 años recibió disparo en la cabeza frente a local de Dunkin’

“La investigación preliminar determinó que un sospechoso abrió fuego contra un edificio gubernamental desde un edificio adyacente. Dos personas fueron trasladadas al hospital con heridas de bala. Una víctima falleció en el lugar. El sospechoso falleció”, dijo inicialmente la Policía de Dallas en X.

ICE- Estados Unidos
Se ha reportado un tiroteo en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas. | Foto: Getty Images

Según medios locales, los heridos eran personas que habían sido detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Más temprano, autoridades federales detallaron que el tirador se había suicidado.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó en la red social X que un sospechoso murió a causa de una herida de bala que él mismo se causó.

Contexto: Tiroteo en la Escuela Naval de Estados Unidos: varios heridos y víctimas de la tragedia

“Aún están surgiendo los últimos detalles, pero podemos confirmar que hubo múltiples heridos y fallecidos”, decía la publicación de Noem. Se desconoce la razón del tiroteo.

Kristi Noem
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó en la red social X que un sospechoso murió a causa de una herida de bala que él mismo se causó. | Foto: Getty Images

El director interino del ICE, Todd Lyons, le informó a CNN que tres personas recibieron disparos y fueron hospitalizadas, aunque no se precisó la identidad de los heridos. Por lo general, este tipo de instalaciones alberga a empleados del ICE, civiles e inmigrantes bajo custodia.

Madison Sheahan, el subdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), le confirmó a Fox News que ningún agente de ICE resultó herido en el ataque del miércoles.

Este incidente es al menos el tercer caso en el que una instalación de ICE o de Aduanas y Protección Fronteriza en Texas ha sido atacada a tiros en lo que va del año, de acuerdo con CNN.

Contexto: Desmond Holly: el perfil del sospechoso en el tiroteo de la escuela Evergreen, en Colorado

El pasado 4 de julio, un grupo de asaltantes atacó el Centro de Detención de Prairieland, en lo que las autoridades describieron como un “crimen organizado”, que dejó a un policía muerto.

Así mismo, a pocos días del ataque, un hombre de 27 años cargado con un rifle y equipo táctico abrió fuego contra una instalación de la Patrulla Fronteriza en McAllen.

x
De acuerdo con las autoridades, un sospechoso de causar el tiroteo murió a causa de una herida de bala que se autoinfligió. | Foto: Getty Images

Estados Unidos lleva adelante una severa política contra la migración irregular y en los últimos meses ha intensificado las detenciones y deportaciones.

“El ataque obsesivo contra las fuerzas del orden, en particular contra ICE, debe cesar. Rezo por todos los heridos en este ataque y por sus familias”, escribió el vicepresidente J. D. Vance en X.

“Si bien aún desconocemos el motivo, sabemos que las fuerzas del orden de ICE se enfrentan a una violencia sin precedentes”, había dicho también la secretaria Noem.

*Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump llenó de elogios a un presidente latinoamericano en la ONU, tras discusiones por aranceles, y las redes sociales estallaron

2. Llegan los hoteles cápsula a Manhattan: así funciona el hospedaje económico que revoluciona Nueva York

3. ‘La Tremenda’ destapó verdad de cómo se enteró de que su esposo le ponía cachos: “Le doy cinco millones”

4. “No permitamos que esto se convierta como el Catatumbo”, la dura advertencia de Julio César Triana, de Cambio Radical, sobre la situación en La Plata, Huila

5. Vicky Dávila anuncia que alcanzó el medio millón de firmas para su aspiración presidencial

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Tiroteo DallasEstados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.