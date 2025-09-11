Tiroteo en la Escuela Naval de Estados Unidos: varios heridos y víctimas de la tragedia

Un tiroteo se registró este jueves, 11 de septiembre, dentro de la Academia Naval de Estados Unidos en la ciudad de Annapolis, en el estado de Maryland. Hasta el momento, las autoridades han reportado varias víctimas del trágico evento.

Fuentes oficiales han confirmado a la prensa del país norteamericano que al menos tres personas resultaron heridas en medio del tiroteo, pero se está a la espera de nuevos reportes por parte de los servicios médicos.

Varias fuentes dentro del lugar aseguraron a Fox News que se escucharon varios disparos en Bancroft Hall, lugar donde se alojan los guardiamarinas.

Se reportó un tiroteo en la Academia Naval de EE. UU. | Foto: AFP

Una víctima fue trasladada de inmediato al hospital luego de que un guardiamarina, que había sido expulsado de la escuela naval, entrara con un arma y arremetiera contra las personas que estaban allí.

Un funcionario de las instalaciones indicó a la prensa estadounidense que el tirador estaba tocando las puertas de los dormitorios de sus excompañeros, haciéndose pasar por un oficial militar.

El medio mencionado recuperó un video donde varios oficiales sacan a un hombre herido de una ambulancia para trasladarlo a un helicóptero de evacuación médica que estaba en el campus de la escuela.

Un helicóptero trasladó a un hombre herido. | Foto: AFP

“La actividad de apoyo naval de Annapolis, en coordinación con las fuerzas del orden locales, está respondiendo actualmente a los informes de amenazas a la Academia Naval”, dijo a la publicación el teniente Naweed Lemar, oficial de policía de la Agencia de Seguridad Nacional, según New York Post.

“La base está en estado de confinamiento por precaución. Esta situación está en desarrollo y les informaremos a medida que esté disponible”, agregó.

Hasta el momento, la agencia naval sigue bajo confinamiento por precaución y seguridad de los alumnos.

El tirador fue un agente que fue expulsado de la academia. | Foto: AFP