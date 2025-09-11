Suscribirse

Estados Unidos

Tiroteo en la Escuela Naval de Estados Unidos: varios heridos y víctimas de la tragedia

Un guardiamarina ingresó al establecimiento con un arma y disparó contra sus excompañeros.

Redacción Mundo
11 de septiembre de 2025, 11:49 p. m.
escuela naval de eeuu
Escuela naval de EE. UU. | Foto: Kevin Dietsch/Getty Images

Un tiroteo se registró este jueves, 11 de septiembre, dentro de la Academia Naval de Estados Unidos en la ciudad de Annapolis, en el estado de Maryland. Hasta el momento, las autoridades han reportado varias víctimas del trágico evento.

Fuentes oficiales han confirmado a la prensa del país norteamericano que al menos tres personas resultaron heridas en medio del tiroteo, pero se está a la espera de nuevos reportes por parte de los servicios médicos.

Contexto: EN VIVO | Asesinato de Charlie Kirk: Trump asistirá al funeral

Varias fuentes dentro del lugar aseguraron a Fox News que se escucharon varios disparos en Bancroft Hall, lugar donde se alojan los guardiamarinas.

naval academy
Se reportó un tiroteo en la Academia Naval de EE. UU. | Foto: AFP

Una víctima fue trasladada de inmediato al hospital luego de que un guardiamarina, que había sido expulsado de la escuela naval, entrara con un arma y arremetiera contra las personas que estaban allí.

Contexto: Robert F. Kennedy Jr. vincula videojuegos, medicamentos psiquiátricos y redes sociales con tiroteos masivos en EE. UU.

Un funcionario de las instalaciones indicó a la prensa estadounidense que el tirador estaba tocando las puertas de los dormitorios de sus excompañeros, haciéndose pasar por un oficial militar.

El medio mencionado recuperó un video donde varios oficiales sacan a un hombre herido de una ambulancia para trasladarlo a un helicóptero de evacuación médica que estaba en el campus de la escuela.

naval academy
Un helicóptero trasladó a un hombre herido. | Foto: AFP

“La actividad de apoyo naval de Annapolis, en coordinación con las fuerzas del orden locales, está respondiendo actualmente a los informes de amenazas a la Academia Naval”, dijo a la publicación el teniente Naweed Lemar, oficial de policía de la Agencia de Seguridad Nacional, según New York Post.

Contexto: ¿El tiroteo en Minnesota fue un crimen de odio contra católicos? Así ha reaccionado EE. UU. mientras revelan más datos del victimario

“La base está en estado de confinamiento por precaución. Esta situación está en desarrollo y les informaremos a medida que esté disponible”, agregó.

Hasta el momento, la agencia naval sigue bajo confinamiento por precaución y seguridad de los alumnos.

naval academy
El tirador fue un agente que fue expulsado de la academia. | Foto: AFP

“La actividad de apoyo naval de Annapolis, en coordinación con las fuerzas del orden locales, está respondiendo a los informes de amenazas contra la Academia Naval, anunció por su parte la Oficina de Asuntos Públicos de la Academia de Estados Unidos en un comunicado al respecto.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump asistirá a este evento conmemorativo en Nueva York por el aniversario del 11 de septiembre

2. Dimayor sancionó a figura de Atlético Nacional: es “culpable de conducta violenta”

3. “Colombia necesita, de cara al 2026, cero demagogia”: expresidente Iván Duque

4. Beéle se pronunció en sus redes sociales tras fuerte polémica con Isabella Ladera; dio importante noticia

5. “Hay que proceder”: Gustavo Petro publicó mensaje sobre el futuro de un reconocido canal de televisión privado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.