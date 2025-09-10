Suscribirse

Estados Unidos

En vivo - Muere Charlie Kirk, activista de derecha y aliado de Donald Trump en un atentado en Utah

En medio de un evento universitario, el líder político recibió un disparo.

Redacción Mundo
10 de septiembre de 2025, 9:31 p. m.
Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, fue herido de bala este miércoles, 10 de septiembre,
Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, falleció este miércoles, 10 de septiembre. | Foto: AFP

4:20 p. m. - Joe Biden se pronuncia sobre el atentado

El expresidente pidió fin de la violencia tras la muerte del ultraconservador. “No hay lugar en nuestro país para este tipo de violencia. Debe terminar ya”, escribió Biden en X. “Jill y yo estamos rezando por la familia y los seres queridos de Charlie Kirk”.

4:15 p. m. - Las autoridades despejan el campus en busca del sospechoso

Videos han rondado por las redes sociales, dando cuenta de decenas de agentes policiales que están despejando los edificios de la universidad donde ocurrió el atentado para dar con el paradero del sospechoso.

“El campus de la UVU (Universidad del Valle de Utah) está cerrado. Clases canceladas. Quienes estén en el campus, quédense en sus lugares hasta que la policía pueda escoltarlos fuera del campus”, informó la institución educativa en X.

“La policía está recorriendo los edificios para escoltar a la gente fuera del campus. Las carreteras que llevan al campus están cerradas”, se lee en el trino.

Trump lamenta la muerte de Charlie Kirk
Trump lamenta la muerte de Charlie Kirk. | Foto: AFP

4:00 p. m. - Donald Trump anuncia la muerte de Kirk

“El gran y legendario Charlie Kirk está muerto”, escribió el presidente en su perfil de Truth Social este miércoles, 10 de septiembre, tras el atentado que sufrió Kirk, de 31 años, en la Universidad del Valle de Utah.

“Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos, mejor que Charlie”, agregó. “Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo enviamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”.

